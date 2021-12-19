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Попова высказалась о возможном закрытии границ из-за коронавируса

Ведомости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство может ограничивать выезд россиян за рубеж и закрывать границы, учитывая «условия эпидемиологического риска». Повторение варианта развития событий 2020 г. она допустила в фильме «Опасный вирус. Второй год», фрагмент которого показали на канале «Россия 1».

Попова напомнила, что в первый год пандемии уже вводились подобные ограничения на поездки за границу из-за рисков для здоровья граждан. 

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала она в интервью, отвечая на вопрос телеведущей Наиле Аскер-заде.

Ранее глава Роспотребнадзора предостерегла россиян от поездок на отдых в другие страны из-за опасности заразиться новым штаммом коронавируса. Темпы распространения «омикрон»-штамма в мире пугают своей опасностью и риском, говорила также Попова.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — сказала Попова «РИА Новости».

Из-за обнаружения на юге Африки нового штамма коронавируса «омикрон», который, как предполагается, более заразен, чем ранее известные штаммы, с 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, с Мадагаскара, из Танзании, Гонконга и Эсватини.

С 19 декабря ограничен въезд в Россию проживающих в Кении иностранных граждан, сообщает оперштаб. Решение также распространяется на иностранцев, которые пробыли там в течение последних 14 дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных