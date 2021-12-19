Попова высказалась о возможном закрытии границ из-за коронавируса

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — сказала Попова «РИА Новости».