Попова высказалась о возможном закрытии границ из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство может ограничивать выезд россиян за рубеж и закрывать границы, учитывая «условия эпидемиологического риска». Повторение варианта развития событий 2020 г. она допустила в фильме «Опасный вирус. Второй год», фрагмент которого показали на канале «Россия 1».
Попова напомнила, что в первый год пандемии уже вводились подобные ограничения на поездки за границу из-за рисков для здоровья граждан.
«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала она в интервью, отвечая на вопрос телеведущей Наиле Аскер-заде.
Ранее глава Роспотребнадзора предостерегла россиян от поездок на отдых в другие страны из-за опасности заразиться новым штаммом коронавируса. Темпы распространения «омикрон»-штамма в мире пугают своей опасностью и риском, говорила также Попова.
«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — сказала Попова «РИА Новости».
Из-за обнаружения на юге Африки нового штамма коронавируса «омикрон», который, как предполагается, более заразен, чем ранее известные штаммы, с 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, с Мадагаскара, из Танзании, Гонконга и Эсватини.
С 19 декабря ограничен въезд в Россию проживающих в Кении иностранных граждан, сообщает оперштаб. Решение также распространяется на иностранцев, которые пробыли там в течение последних 14 дней.