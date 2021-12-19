Гинцбург допустил возможность «бесконечной» вакцинации «Спутником V»
Вакцинацию российским препаратом от коронавируса « Спутник V» можно проводить бесконечное количество раз каждые полгода, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <...> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».
Он также рассказал, что российскую вакцину можно обновить к новым штаммам коронавируса за пару недель, но сейчас такой необходимости нет.
«Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить», – отметил Гинцбург.
Ранее в Центре им. Гамалеи оценили внедрение в мире ревакцинации от коронавируса через каждые три месяца.
«Быстрый переход на 3-месячную ревакцинацию никогда не использовался ни в одной пандемии. Поспешное внедрение во всем мире 3-месячных бустерных прививок с технологией мРНК, не проверенных в долгосрочной перспективе, может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает кратковременность действия вакцин c мРНК», — говорится в сообщении.
В конце ноября объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании решил сократить интервал между полной вакцинацией от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».