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Гинцбург допустил возможность «бесконечной» вакцинации «Спутником V»

Ведомости

Вакцинацию российским препаратом от коронавируса « Спутник V» можно проводить бесконечное количество раз каждые полгода, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <...> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

Он также рассказал, что российскую вакцину можно обновить к новым штаммам коронавируса за пару недель, но сейчас такой необходимости нет.

Ранее по теме: Путин заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

«Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить», – отметил Гинцбург.

Ранее в Центре им. Гамалеи оценили внедрение в мире ревакцинации от коронавируса через каждые три месяца. 

«Быстрый переход на 3-месячную ревакцинацию никогда не использовался ни в одной пандемии. Поспешное внедрение во всем мире 3-месячных бустерных прививок с технологией мРНК, не проверенных в долгосрочной перспективе, может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает кратковременность действия вакцин c мРНК», — говорится в сообщении.

В конце ноября объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании решил сократить интервал между полной вакцинацией от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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