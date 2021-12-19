Гинцбург допустил возможность «бесконечной» вакцинации «Спутником V»

«Быстрый переход на 3-месячную ревакцинацию никогда не использовался ни в одной пандемии. Поспешное внедрение во всем мире 3-месячных бустерных прививок с технологией мРНК, не проверенных в долгосрочной перспективе, может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает кратковременность действия вакцин c мРНК», — говорится в сообщении.