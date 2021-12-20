Роспотребнадзор приостановил ввоз гранатов и винограда из Ирана и Турции
Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов 33 производителей из Турции и Ирана. Запрет связан с обнаружением остаточных количеств 12 пестицидов, десять из которых не зарегистрированы в России и не разрешены для применения, а также из-за превышения содержания некоторых из них в два раза, говорится на сайте ведомства.
«Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения», — говорится в сообщении. В результате ограничений производители не смогли ввезти в Россию около 60 000 т винограда и более 10 000 т гранатов из Турции.
Употребление одного среднего мандарина, в котором содержится хлоропирифос, может привести к токсическим эффектам у ребенка весом 20 кг. Употребление в еду винограда, в котором концентрация ацетамиприда превышена в 2,4 раза, может вызвать острое отравление и у ребенка, и у взрослого.
В октябре Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию четырех видов продуктов из Китая, в которых обнаружили ДНК генно-модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при разрешенных 0,9%. На маркировке товаров не было указано, что в них содержится ГМО.