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Роспотребнадзор приостановил ввоз гранатов и винограда из Ирана и Турции

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Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов 33 производителей из Турции и Ирана. Запрет связан с обнаружением остаточных количеств 12 пестицидов, десять из которых не зарегистрированы в России и не разрешены для применения, а также из-за превышения содержания некоторых из них в два раза, говорится на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения», — говорится в сообщении. В результате ограничений производители не смогли ввезти в Россию около 60 000 т винограда и более 10 000 т гранатов из Турции.

Употребление одного среднего мандарина, в котором содержится хлоропирифос, может привести к токсическим эффектам у ребенка весом 20 кг. Употребление в еду винограда, в котором концентрация ацетамиприда превышена в 2,4 раза, может вызвать острое отравление и у ребенка, и у взрослого.

В октябре Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию четырех видов продуктов из Китая, в которых обнаружили ДНК генно-модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при разрешенных 0,9%. На маркировке товаров не было указано, что в них содержится ГМО.

Ранее по теме: Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких лимонов вслед за мандаринами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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