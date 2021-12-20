Россияне потратили более 3 трлн рублей на внутренний туризм в 2021 году

Затраты россиян на выездной туризм в этом году составили $6,12 млрд, отметили аналитики со ссылкой на данные ЦБ. Показатель немного снизился по сравнению с 2020 г. ($7,93 млрд), а по сравнению с 2019 г. ($28,35 млрд) упал на 78%. По данным «Сбериндекса», больше всего в этом году россияне потратили в Турции — $752 млн, Белоруссии — $685 млн, Украине — $401 млн, ОАЭ — $394 млн, Казахстане — $344 млн. Также в топ-10 вошли Италия, США, Германия, Армения и Испания. По сравнению с 2020 г. больше всего выросли траты россиян в Турции (на 86,6%) и ОАЭ (на 28,2%).