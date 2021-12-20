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Россияне потратили более 3 трлн рублей на внутренний туризм в 2021 году

Ведомости

Расходы россиян на поездки по стране за девять месяцев 2021 г. выросли на 33,5% в годовом выражении и составили 3,12 трлн руб., сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий Onetwotrip и лаборатории «Сбериндекс». Аналитики отметили, что спрос на путешествия по России в этом году был выше, чем в 2018 и 2019 гг., был зарегистрирован «взрывной интерес» к поездкам по стране. Самые популярные направления для россиян — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. 

Затраты россиян на выездной туризм в этом году составили $6,12 млрд, отметили аналитики со ссылкой на данные ЦБ. Показатель немного снизился по сравнению с 2020 г. ($7,93 млрд), а по сравнению с 2019 г. ($28,35 млрд) упал на 78%. По данным «Сбериндекса», больше всего в этом году россияне потратили в Турции — $752 млн, Белоруссии — $685 млн, Украине — $401 млн, ОАЭ — $394 млн, Казахстане — $344 млн. Также в топ-10 вошли Италия, США, Германия, Армения и Испания. По сравнению с 2020 г. больше всего выросли траты россиян в Турции (на 86,6%) и ОАЭ (на 28,2%).

По данным «Яндекс.Расписания», россияне на Новый год чаще всего хотят поехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи; среди зарубежных стран популярны Турция, Армения, Молдавия, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария. Также среди российских городов в топе Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Омск, Челябинск, Самара, Казань, Пермь, Волгоград, Нижний Новгород и Воронеж.

Основными направлениями россиян для новогоднего путешествия стали Египет и Турция. Среди других популярных у россиян стран — ОАЭ, а также Доминиканская Республика, которая «очень активна в «карибской тройке» с Кубой и Мексикой», рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных