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Продажи путевок в детские лагеря встали

Из-за того что решение о продлении детского кэшбэка на 2022 год еще не принято
Маргарита Соболь
Около 30% родителей, которые брали путевки в прошлом году, в этом году их без кэшбэка просто не купят из-за упавших доходов / Виталий Тимкив / РИА Новости

Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие программы детского кэшбэка на летний сезон 2022 г. «Ведомости» ознакомились с этим письмом от 16 декабря (на документе есть семизначный номер отправления).

Аналогичное обращение к президенту России, правительству, министерствам просвещения, финансов и экономического развития, а также Ростуризму начиная с ноября направляли Российский союз туриндустрии, Ассоциация программных детских лагерей, межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху», а также отдельные региональные ассоциации, например Краснодарского края и Тюмени, сообщили их представители.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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