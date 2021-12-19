Продажи путевок в детские лагеря встали

Продажи путевок в детские лагеря всталиИз-за того что решение о продлении детского кэшбэка на 2022 год еще не принято
Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие программы детского кэшбэка на летний сезон 2022 г. «Ведомости» ознакомились с этим письмом от 16 декабря (на документе есть семизначный номер отправления).
Аналогичное обращение к президенту России, правительству, министерствам просвещения, финансов и экономического развития, а также Ростуризму начиная с ноября направляли Российский союз туриндустрии, Ассоциация программных детских лагерей, межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху», а также отдельные региональные ассоциации, например Краснодарского края и Тюмени, сообщили их представители.
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