Правительство утвердило расширение функционала портала госуслуг в 2022 году
Россияне смогут получать более 100 региональных услуг, которые раньше можно было получить только на местных порталах или не предоставлялись в электронном виде. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Со следующего года россияне, в частности, смогут через портал оформить несколько пособий на детей, провести техосмотр самоходных машин и других видов техники, зарегистрировать права на недвижимость, подать декларации по НДФЛ, получить различные лицензии и разрешения.
Также региональные власти смогут размещать на портале дополнительные услуги, например, по аттестации школьных учителей, признанию человека нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки квартиры, выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Ранее Мишустин сообщил, что россияне смогут через портал госуслуг подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), чтобы получить свои пенсионные накопления единовременно.