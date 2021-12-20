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Правительство утвердило расширение функционала портала госуслуг в 2022 году

Ведомости

Россияне смогут получать более 100 региональных услуг, которые раньше можно было получить только на местных порталах или не предоставлялись в электронном виде. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Со следующего года россияне, в частности, смогут через портал оформить несколько пособий на детей, провести техосмотр самоходных машин и других видов техники, зарегистрировать права на недвижимость, подать декларации по НДФЛ, получить различные лицензии и разрешения.

Также региональные власти смогут размещать на портале дополнительные услуги, например, по аттестации школьных учителей, признанию человека нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки квартиры, выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее Мишустин сообщил, что россияне смогут через портал госуслуг подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), чтобы получить свои пенсионные накопления единовременно.

Ранее по теме: «Госуслуги» смогут выдавать сертификаты по тесту на антитела к COVID-19 в декабре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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