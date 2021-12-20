Прокуратура Нидерландов заявила о запуске сбившей MH-17 ракеты с территории ДНР
Прокуратура Нидерландов настаивает, что рейс МН-17, который потерпел крушение в 2014 г. на Украине, был сбит ракетно-зенитным комплексом «Бук», который в момент запуска ракеты находился в ДНР. Об этом заявил в понедельник, 20 декабря, прокурор страны Тейс Бергер во время оглашения обвинительного заключения по делу о гибели пассажиров лайнера. Трансляция заседания велась онлайн на сайте суда.
По словам Бергера, в ходе следствия рассматривалась несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался тот, согласно которому рейс MH-17 был сбит «Буком» со стороны села Первомайское, которое на тот момент контролировали ополченцы непризнанной республики.
Прокуратура считает четырех фигурантов, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга», виновными в убийстве. Это один из бывших лидеров ополчения Донбасса, россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший пост министра обороны ДНР, и трое его подчиненных — граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех четверых судят заочно.
Следствие установило, что обвиняемые «сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили» ЗРК в собственных военных целях, сбив при этом малазийский «Боинг», заявил Бергер. При этом сторона обвинения, по его словам, исходит из того, что обвиняемые намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский.
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. МИД России ранее заявил, что именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17.
Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трех дней, после чего 22 декабря оно сообщит суду, какого наказания требует для четверых обвиняемых в причастности к катастрофе «Боинга».