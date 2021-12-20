Прокуратура Нидерландов заявила о запуске сбившей MH-17 ракеты с территории ДНР

Прокуратура Нидерландов настаивает, что рейс МН-17, который потерпел крушение в 2014 г. на Украине, был сбит ракетно-зенитным комплексом «Бук», который в момент запуска ракеты находился в ДНР. Об этом заявил в понедельник, 20 декабря, прокурор страны Тейс Бергер во время оглашения обвинительного заключения по делу о гибели пассажиров лайнера. Трансляция заседания велась онлайн на сайте суда.