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Прокуратура Нидерландов заявила о запуске сбившей MH-17 ракеты с территории ДНР

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Прокуратура Нидерландов настаивает, что рейс МН-17, который потерпел крушение в 2014 г. на Украине, был сбит ракетно-зенитным комплексом «Бук», который в момент запуска ракеты находился в ДНР. Об этом заявил в понедельник, 20 декабря, прокурор страны Тейс Бергер во время оглашения обвинительного заключения по делу о гибели пассажиров лайнера. Трансляция заседания велась онлайн на сайте суда.

По словам Бергера, в ходе следствия рассматривалась несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался тот, согласно которому рейс MH-17 был сбит «Буком» со стороны села Первомайское, которое на тот момент контролировали ополченцы непризнанной республики.

Прокуратура считает четырех фигурантов, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга», виновными в убийстве. Это один из бывших лидеров ополчения Донбасса, россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший пост министра обороны ДНР, и трое его подчиненных — граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех четверых судят заочно.

Следствие установило, что обвиняемые «сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили» ЗРК в собственных военных целях, сбив при этом малазийский «Боинг», заявил Бергер. При этом сторона обвинения, по его словам, исходит из того, что обвиняемые намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. МИД России ранее заявил, что именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17.

Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы в течение трех дней, после чего 22 декабря оно сообщит суду, какого наказания требует для четверых обвиняемых в причастности к катастрофе «Боинга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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