Собянин назвал основную причину госпитализации с COVID-19
Большинство пациентов с COVID-19, которых в итоге приходится госпитализировать, занимались самолечением, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Как правило, здесь [в больницах] оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает», — сказал он.
Правительство старается сделать так, чтобы большинство пациентов с COVID-19 могли лечиться на дому, отметил Собянин. По его словам, для этого необходимо выявлять заболевание на ранней стадии — делать максимальное количество ПЦР-тестов, оперативно заносить зараженных в реестр и «вести» их на амбулаторном уровне, предоставив бесплатно необходимые лекарства и наблюдение. Все это нацелено на то, чтобы болезнь не перешла в тяжелую стадию, пояснил глава города.
Собянин призвал граждан «не тянуть» и при возникновении подозрений на коронавирус своевременно сдавать тесты и обращаться к врачам. Лучше всего — пройти вакцинацию, отметил мэр.
Москва лидирует среди регионов России по суточному приросту зараженных коронавирусом: за последние 24 часа таковых выявлено 2630. Умерли за то же время 78 пациентов с COVID-19. При этом в целом за пандемию инфекцию обнаружили более чем у 2 млн жителей столицы, из которых 35 964 человека скончалось.
По данным оперштаба на 17 декабря, в Москве первую из двух прививок от коронавируса сделали 6,6 млн человек, из них свыше 6,1 млн прошли полный курс вакцинации. Переболели COVID-19 на сегодняшний день более 1,8 млн жителей столицы. Уровень коллективного иммунитета в городе оценивается в 72,2% при цели 80%. Это выше среднего по стране показателя в 58,2%.