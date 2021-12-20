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Собянин назвал основную причину госпитализации с COVID-19

Ведомости

Большинство пациентов с COVID-19, которых в итоге приходится госпитализировать, занимались самолечением, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как правило, здесь [в больницах] оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает», — сказал он.

Правительство старается сделать так, чтобы большинство пациентов с COVID-19 могли лечиться на дому, отметил Собянин. По его словам, для этого необходимо выявлять заболевание на ранней стадии — делать максимальное количество ПЦР-тестов, оперативно заносить зараженных в реестр и «вести» их на амбулаторном уровне, предоставив бесплатно необходимые лекарства и наблюдение. Все это нацелено на то, чтобы болезнь не перешла в тяжелую стадию, пояснил глава города. 

Собянин призвал граждан «не тянуть» и при возникновении подозрений на коронавирус своевременно сдавать тесты и обращаться к врачам. Лучше всего — пройти вакцинацию, отметил мэр. 

Москва лидирует среди регионов России по суточному приросту зараженных коронавирусом: за последние 24 часа таковых выявлено 2630. Умерли за то же время 78 пациентов с COVID-19. При этом в целом за пандемию инфекцию обнаружили более чем у 2 млн жителей столицы, из которых 35 964 человека скончалось. 

По данным оперштаба на 17 декабря, в Москве первую из двух прививок от коронавируса сделали 6,6 млн человек, из них свыше 6,1 млн прошли полный курс вакцинации. Переболели COVID-19 на сегодняшний день более 1,8 млн жителей столицы. Уровень коллективного иммунитета в городе оценивается в 72,2% при цели 80%. Это выше среднего по стране показателя в 58,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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