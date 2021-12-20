Собянин назвал основную причину госпитализации с COVID-19

Правительство старается сделать так, чтобы большинство пациентов с COVID-19 могли лечиться на дому, отметил Собянин. По его словам, для этого необходимо выявлять заболевание на ранней стадии — делать максимальное количество ПЦР-тестов, оперативно заносить зараженных в реестр и «вести» их на амбулаторном уровне, предоставив бесплатно необходимые лекарства и наблюдение. Все это нацелено на то, чтобы болезнь не перешла в тяжелую стадию, пояснил глава города.