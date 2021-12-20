Собянин сообщил о 80 уголовных делах о подделке COVID-сертификатов

«За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам. На фоне того, что у нас сегодня порядка 7 млн человек имеют QR-коды в Москве, это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», — сказал он.