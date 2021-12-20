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Собянин сообщил о 80 уголовных делах о подделке COVID-сертификатов

Ведомости

Около 80 уголовных дел возбудили в Москве по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил в интервью на телеканале «Россия 24» мэр города Сергей Собянин.

«За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам. На фоне того, что у нас сегодня порядка 7 млн человек имеют QR-коды в Москве, это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», — сказал он.

По данным оперштаба на 17 декабря, в Москве первую из двух прививок от коронавируса сделали 6,6 млн человек, из них свыше 6,1 млн прошли полный курс вакцинации. Переболели COVID-19 на сегодняшний день более 1,8 млн жителей столицы. Уровень коллективного иммунитета в городе оценивается в 72,2% при цели в 80%. Это выше среднего по стране показателя в 58,2%.

Москва лидирует среди регионов России по суточному приросту зараженных: за последние 24 часа таковых выявлено 2630. Умерли за то же время 78 пациентов с COVID-19. При этом в целом за пандемию инфекцию обнаружили более чем у 2 млн человек, из которых 35 964 человека скончалось. 

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы получат право вводить требование по предоставлению сертификата от вакцинации от коронавируса, справки о наличии противопоказаний к такой прививке или о перенесении COVID-19 при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, заведений общественного питания и розничной торговли. Такие документы содержат специальные QR-коды, подтверждающие их подлинность. Также нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Впоследствии президент России Владимир Путин поручил доработать инициативу. 

Ранее по теме: Почему Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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