Почему Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Такая реакция президента была вполне прогнозируемой, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству. «Законопроект носит рамочный характер, то есть отдает многие решения о введении QR-кодов на откуп регионам, – говорит источник. – Но при этом оказались не решены вопросы, которые нужно регулировать на федеральном уровне, не прописаны конкретные механизмы, без которых у людей и бизнеса появятся проблемы». Сейчас из всех «законодательных развилок» больше половины пройдено, сказал он, но для полноценной доработки проекта требуется время.