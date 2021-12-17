Почему Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Почему Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местахРанее президент предложил не вводить ограничения на транспорте перед Новым годом
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, который депутаты Госдумы одобрили в первом чтении только 16 декабря, требует доработки, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Другой законопроект правительства – о QR-кодах на междугороднем и международном транспорте – палата должна была рассматривать в этот же день. Он был снят с повестки на неопределенный срок после того, как Путин сообщил 9 декабря, что инициативу требуется доработать. 14 декабря президент пояснил, что под Новый год введение ограничений на транспорте создаст «много проблем для людей».
На съезде РСПП Путин напомнил, что «законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата [о перенесенной болезни или вакцинации] на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой». Но и второй законопроект, который уже принят в первом чтении, «в существующей редакции требует доработки», сказал Путин: «При этом, работая над столь чувствительными нормами, нормативными актами, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации».
В связи с этим, сказал президент, он дал поручение правительству и парламенту доработать закон. В этой работе должны принять участие объединения работодателей, гражданское общество, причем так, чтобы «учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», сказал Путин. На сайте Кремля текст поручения на данный момент не опубликован.
«Закон, конечно, должен быть четким, ясным, понятным, – отметил Путин. – Добавлю, что до принятия любых решений коллеги из правительства должны обеспечить полную техническую готовность для системы [выдачи] сертификатов. Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности».
Подготовка законопроекта ко второму чтению по парламентской процедуре займет минимум месяц – именно на такой срок, как сказал вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин, его разошлют для сбора отзывов и предложений в регионы. То есть второе чтение законопроекта не пройдет раньше 18 января. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал «Ведомостям», что в плановом порядке второе чтение должно пройти 18-20 января.
Лидер думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отказался комментировать «Ведомостям» критику президента в адрес законопроекта.
Многие из вас предлагают не рассматривать законопроект, не обсуждать его, написал в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Но нужно использовать время до второго чтения, чтобы снять «все риски и опасения», которые высказывались в отношении инициативы правительства. «Диалог, который был у нас начат, принес результаты: законопроект о введении сертификатов на транспорте, вызвавший больше всего вопросов и критики, снят с рассмотрения», – подчеркнул спикер.
Такая реакция президента была вполне прогнозируемой, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству. «Законопроект носит рамочный характер, то есть отдает многие решения о введении QR-кодов на откуп регионам, – говорит источник. – Но при этом оказались не решены вопросы, которые нужно регулировать на федеральном уровне, не прописаны конкретные механизмы, без которых у людей и бизнеса появятся проблемы». Сейчас из всех «законодательных развилок» больше половины пройдено, сказал он, но для полноценной доработки проекта требуется время.
Кроме того, Путин не желает раскола в обществе, говорит собеседник, близкий к администрации президента. В связи с этим инициативы и «поставлены на паузу», хоть и на разных стадиях. Другой источник, близкий к АП, уверен: причиной того, что принятие законов затормозилось, стало «настроение людей».
По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМа Михаила Мамонова, реально негативно к QR-кодам относятся люди, которые выступают категорически против вакцинации, потому что отсутствие прививки заставляет их испытывать неудобства. По данным ВЦИОМа, которые Мамонов представил на круглом столе Экспертного института социальных исследований 16 декабря, 29% опрошенных россиян выступили против вакцинации.
Помимо этой категории людей ограничениями недоволен бизнес, отмечает социолог Борис Кагарлицкий. «Бизнес недоволен, противники вакцинации устраивают истерику. А обыватели просто недовольны, потому что для них это лишние хлопоты», – считает он.
Как ранее писали «Ведомости», QR-коды вводят решениями региональных властей, и количество вакцинированных растет. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в России за последнюю неделю вырос с 55,7 до 58,2%.
Куринный считает, что заявление Путина – это «указание на максимальное смягчение законопроекта», а не на отказ от его принятия. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин говорит, что принятие законопроекта в первом чтении вызвало «целую волну» возмущения и именно поэтому власть решила пойти на «серьезное обсуждение этого законопроекта во втором чтении». По словам зампреда комитета по охране здоровья Госдумы Татьяны Соломатиной, уже во время рассмотрения законопроекта поднималась тема его доработки.
Представитель Голиковой также сказала «Ведомостям», что еще 16 декабря на рассмотрении законопроекта в Госдуме вице-премьер говорила о продолжении работы над документом после первого чтения.