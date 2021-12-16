Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах с перспективой доработки

В «Справедливой России» выступают за то, чтобы принимаемые меры были «продуманными, эффективными и целесообразными» с точки зрения решения главной проблемы – борьбы с пандемией, сообщил лидер фракции Сергей Миронов. «С нашей точки зрения, законопроект не решает этой проблемы». Меры, которые условно разделяют людей на «правильных и неправильных [т. е. с кодами и без], – это ошибка», – считает он. «Наше предложение – это бесплатное экспресс-тестирование, которое мы предлагаем второй год», – добавил Миронов. Законопроект можно назвать рамочным, т. е. необязательным для применения в субъектах Федерации. «Авторы предлагают регионам действовать по-своему, – отметила Авксентьева.– Но как человек, работавший на земле [мэром Якутска], я прекрасно понимаю, что, как только будет принят данный закон, регионы начнут в инициативном порядке принимать ограничительные меры». Инициативу правительства нужно рассматривать как «закон о всеобщей мобилизации [для борьбы с ковидом]», который поможет спасти «не одну тысячу жизней», заявил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). Он призвал коллег принять ответственное и «единственно верное решение». Во фракции «Единой России» никто не голосовал против законопроекта и никто не воздержался: из 329 депутатов голосовал 301 – и все «за».