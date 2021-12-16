Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах с перспективой доработки

Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах с перспективой доработкиВ течение месяца его будут обсуждать регионы, депутаты и правительство
Госдума после двухчасовой дискуссии 16 декабря приняла законопроект правительства об обязательных QR-кодах в общественных местах, перечень которых смогут устанавливать в регионах. Инициативу о QR-кодах на междугородном и международном транспорте сняли с повестки Госдумы, о чем объявил единоросс, председатель палаты Вячеслав Володин. Доработать этот законопроект уже рекомендовал президент Владимир Путин.
От имени Госдумы в поддержку законопроекта о QR-кодах в общественных местах высказался глава комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев. По его словам, перед первым чтением нужно было учесть мнение регионов и в Думу поступило более 160 отзывов в поддержку инициативы (отзывы направляют и губернаторы, и заксобрания). В мае 2021 г. Страсбургский суд, сказал Пискарев, пришел к выводу, что в период пандемии ограничения не являются «лишением свободы» и нарушением прав человека в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Рассматриваемые механизмы уже «давно и широко» применяются за границей, добавил он.
Поддержать закон Белого дома на Охотный Ряд пришла зампред правительства Татьяна Голикова. Она сообщила, что законопроект не вводит новых ограничений, а формирует единые правила работы в условиях пандемии во всех субъектах Федерации. Речь идет о праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную жизнь граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона, сказала Голикова. Действие закона будет носить временный характер (с 1 февраля по 1 июня 2022 г.), отметила она.
Ситуацию в зале пленарных заседаний накаляли ярые противники законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Депутаты КПРФ Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин разместили в зале плакаты против QR-кодов, несмотря на просьбы Володина их убрать. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что к высокой смертности приводит также недостаток финансирования медицины. По его словам, после того как были введены надбавки работникам ковидных госпиталей, отток кадров произошел из первичного звена здравоохранения.
А недоверие людей к вакцинации Куринный объяснил тем, что до сих пор не опубликованы полные данные о ее эффективности. Во фракции все депутаты выступили против, кроме космонавта Светланы Савицкой: она воздержалась во время голосования.
Во фракции «Новые люди», хоть и небольшой по численности, произошел раскол, сказала депутат фракции Сардана Авксентьева: «Я знаю случаи, когда члены одной семьи имеют абсолютно противоположное мнение по этому вопросу». По словам близкого к нижней палате парламента собеседника «Ведомостей», в «Новых людях» «рассинхрон» произошел из-за позиции их лидера Алексея Нечаева. Он, по данным собеседника в партии, выступает против обязательной вакцинации и «не является ее фанатом». Из 15 членов фракции по законопроекту проголосовало 11: шестеро, включая вице-спикера Владислава Даванкова, – «за», а пятеро, включая Нечаева, – «против». По словам Авксентьевой, для этого созыва Госдумы закон о QR-кодах по значимости можно сравнить с пенсионной реформой 2018 г. для прошлого, VII созыва Госдумы: «Обсуждение его в обществе стало определенным водоразделом, мнения очень серьезно разделились».
Депутатам «нельзя заниматься саботажем» и «транслировать» свое мнение на людей, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, депутаты уже два года говорят о том, что нужно «убеждать людей», но сами в основном находятся в зале без масок и продолжают «тянуть руки» другу другу для приветствий. По его мнению, недоверие к власти в вопросе вакцинации – это наследие советского прошлого. Жириновский сказал, что QR-коды и не должны помогать в борьбе с пандемией, это «просто справка» о вакцинации. В итоге вся фракция проголосовала «за», кроме вошедшего в ее состав лидера партии «Родина» Алексея Журавлева, который выступил против.
В «Справедливой России» выступают за то, чтобы принимаемые меры были «продуманными, эффективными и целесообразными» с точки зрения решения главной проблемы – борьбы с пандемией, сообщил лидер фракции Сергей Миронов. «С нашей точки зрения, законопроект не решает этой проблемы». Меры, которые условно разделяют людей на «правильных и неправильных [т. е. с кодами и без], – это ошибка», – считает он. «Наше предложение – это бесплатное экспресс-тестирование, которое мы предлагаем второй год», – добавил Миронов. Законопроект можно назвать рамочным, т. е. необязательным для применения в субъектах Федерации. «Авторы предлагают регионам действовать по-своему, – отметила Авксентьева.– Но как человек, работавший на земле [мэром Якутска], я прекрасно понимаю, что, как только будет принят данный закон, регионы начнут в инициативном порядке принимать ограничительные меры». Инициативу правительства нужно рассматривать как «закон о всеобщей мобилизации [для борьбы с ковидом]», который поможет спасти «не одну тысячу жизней», заявил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). Он призвал коллег принять ответственное и «единственно верное решение». Во фракции «Единой России» никто не голосовал против законопроекта и никто не воздержался: из 329 депутатов голосовал 301 – и все «за».
По мнению президента Центра политтехнологий Бориса Макаренко, рассмотрение законопроекта проходило не тяжело, а в «спокойном режиме дискуссии». На круглом столе Экспертного института социальных исследований политолог Глеб Кузнецов со ссылкой на данные ВЦИОМа заявил, что число «антиваксеров» не превышает 10%, остальные люди не прошли вакцинацию по каким-то другим причинам. «Введение QR-кодов – это наиболее эффективный способ подвигнуть людей сделать то, против чего они не возражают, а именно вакцинироваться», – сказал Кузнецов.
Ранее источники «Ведомостей» отмечали, что в большинстве регионов введены QR-коды, а количество вакцинированных превысило 67,26 млн человек – в том числе благодаря тому, что люди готовились к принятию закона. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к Госдуме, пока точно не известно, когда инициатива будет готова ко второму чтению. Пискарев ранее говорил, что введение QR-кодов будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Голикова на заседании Госдумы 16 декабря отметила, что работа над законопроектом продолжается. После первого чтения, как указывал Володин, законопроект вновь отправится в рассылку, в том числе в регионы: ко второму чтению к инициативе должны быть предложены поправки.-
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов