В Госдуме создадут рабочую группу по доработке законопроекта о ковид-сертификатах
Совет Госдумы по предложению ее председателя Вячеслава Володина создаст рабочую группу для реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по доработке законопроекта об электронных сертификатах о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщила пресс-служба Госдумы.
Володин на заседании совета отметил, что «правильно создать такую группу со стороны Госдумы и начать работу в этом направлении, взаимодействуя с Советом Федерации, правительством, общественными организациями, деловым сообществом».
В состав рабочей группы предложено включить первого заместителя председателя Думы Александра Жукова, вице-спикеров Петра Толстого, Владислава Даванкова, Анну Кузнецову, Дмитрия Хубезова, Василия Пискарева, а также представителей фракций.
Ранее президент Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей поручил правительству совместно с парламентом, объединениями работодателей и представителями гражданского общества доработать закон о сертификатах вакцинированного в общественных местах. По словам главы государства, «закон должен быть четким, ясным и понятным».