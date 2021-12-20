В Госдуме создадут рабочую группу по доработке законопроекта о ковид-сертификатах

Ранее президент Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей поручил правительству совместно с парламентом, объединениями работодателей и представителями гражданского общества доработать закон о сертификатах вакцинированного в общественных местах. По словам главы государства, «закон должен быть четким, ясным и понятным».