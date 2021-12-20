Газета
Общество

В ВОЗ назвали возможные сроки инспекции на производстве «Спутника V»

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения сообщила о готовности провести инспекцию на производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 г., передает «РИА Новости». При этом, по словам директора по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспара, это станет возможным, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов.

«По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутника V" в феврале», — сказал Гаспар.

Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. В свою очередь второй пакет данных должен быть направлен в организацию к концу января 2022 г.

Процесс признания российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат, ранее сообщила в интервью телеканалу RT официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не передала ВОЗ часть информации, которая нужна для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. По данным медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина одобрена более чем в 70 странах мира.

Ранее по теме: В ВОЗ сообщили подробности процесса одобрения «Спутника V»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных