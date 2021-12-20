В ВОЗ назвали возможные сроки инспекции на производстве «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения сообщила о готовности провести инспекцию на производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 г., передает «РИА Новости». При этом, по словам директора по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспара, это станет возможным, если к концу декабря будет подана необходимая часть документов.
«По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутника V" в феврале», — сказал Гаспар.
Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. В свою очередь второй пакет данных должен быть направлен в организацию к концу января 2022 г.
Процесс признания российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат, ранее сообщила в интервью телеканалу RT официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не передала ВОЗ часть информации, которая нужна для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. По данным медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина одобрена более чем в 70 странах мира.