В ВОЗ назвали возможные сроки инспекции на производстве «Спутника V»

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. По данным медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина одобрена более чем в 70 странах мира.