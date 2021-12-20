В США обвинили в киберпреступлениях еще четырех граждан РФ
Еще четыре гражданина России получили обвинения в совершении киберпреступлений в США, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора штата Массачусетс Натаниэля Менделя.
18 декабря в США экстрадировали из Швейцарии предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого американскими правоохранителями в совершении финансовых махинаций.
«Еще в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов», — сказал Мендель, комментируя решение Швейцарии экстрадировать в США Клюшина.
Один из обвиняемых — Иван Ермаков — ранее также был обвинен в киберпреступлениях с целью повлиять на выборы в США в 2016 г. и в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства.
Имена других обвиняемых — «Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев», отметил и. о. прокурора штата Массачусетс. Они якобы причастны к хакерской деятельности в финансовой сфере и проходят по тому же делу, что и экстрадированный в США Клюшин. Розыск обвиняемых продолжается.
Клюшина задержали 21 марта по запросу США в швейцарском аэропорту, куда он прибыл вместе с семьей, чтобы провести отпуск на горнолыжном курорте Церматт. В США его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на сумму более $10 млн на основе похищенной при помощи посредников непубличной информации. По версии следствия, данные были похищены в результате хакерских атак против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний. Клюшин отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что его преследование может быть связано с его отказом сотрудничать с американскими и британскими спецслужбами, которые ранее пытались его завербовать, сообщал его адвокат Оливер Сирик.