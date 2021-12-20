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Общество

В США обвинили в киберпреступлениях еще четырех граждан РФ

Ведомости

Еще четыре гражданина России получили обвинения в совершении киберпреступлений в США, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора штата Массачусетс Натаниэля Менделя.

18 декабря в США экстрадировали из Швейцарии предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого американскими правоохранителями в совершении финансовых махинаций.

«Еще в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов», — сказал Мендель, комментируя решение Швейцарии экстрадировать в США Клюшина.

Один из обвиняемых — Иван Ермаков — ранее также был обвинен в киберпреступлениях с целью повлиять на выборы в США в 2016 г. и в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства.

Имена других обвиняемых — «Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев», отметил и. о. прокурора штата Массачусетс. Они якобы причастны к хакерской деятельности в финансовой сфере и проходят по тому же делу, что и экстрадированный в США Клюшин. Розыск обвиняемых продолжается.

Клюшина задержали 21 марта по запросу США в швейцарском аэропорту, куда он прибыл вместе с семьей, чтобы провести отпуск на горнолыжном курорте Церматт. В США его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на сумму более $10 млн на основе похищенной при помощи посредников непубличной информации. По версии следствия, данные были похищены в результате хакерских атак против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний. Клюшин отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что его преследование может быть связано с его отказом сотрудничать с американскими и британскими спецслужбами, которые ранее пытались его завербовать, сообщал его адвокат Оливер Сирик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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