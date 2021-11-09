Песков сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности
По итогам российско-американского саммита в Женеве Москва и Вашингтон запустили механизм консультаций по проблематике киберпреступности, диалог является предметным и проходит при участии компетентных ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно в продолжение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, был запущен механизм консультаций двусторонних с участием компетентных ведомств с двух сторон по киберпреступности и этот диалог продолжается. Разумеется стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться. В данном случае есть как запросы от американской стороны к нам, так и аналогичные запросы от нас к американской стороне. Диалог развивается в этой области», — сказал представитель Кремля журналистам.
8 ноября президент США Джо Байден заявил, что выполнил обещание Путину привлечь киберпреступников к ответственности. «Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я дал ясно понять, что США примут меры для привлечения киберпреступников к ответственности. Именно это мы и сделали сегодня», — сказал глава Белого дома в заявлении. 8 ноября США предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому, сообщало агентство ТАСС.
«Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем», — ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Байдена. Кроме этого, представитель Кремля оценил возможность встречи лидеров России и Кремля в ближайшее время. «Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов и что общение нужно продолжать. Но четких сроков пока нет», — сказал пресс-секретарь.
Саммит президентов России и США состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.