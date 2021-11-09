Песков сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности

«Действительно в продолжение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, был запущен механизм консультаций двусторонних с участием компетентных ведомств с двух сторон по киберпреступности и этот диалог продолжается. Разумеется стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться. В данном случае есть как запросы от американской стороны к нам, так и аналогичные запросы от нас к американской стороне. Диалог развивается в этой области», — сказал представитель Кремля журналистам.