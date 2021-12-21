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В Минцифры сообщили об устранении разногласий по проекту электронного паспорта

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Минцифры устранило все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах, заявил «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, проект указа о цифровых паспортах планируется внести на рассмотрение уже на этой неделе.

В середине октября Шадаев говорил, что электронные паспорта появятся в трех субъектах России до конца 2022 г. Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Татарстан. Электронный российский паспорт будет представлен в двух видах - в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

В марте Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. В таком паспорте будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров, писал «Интерфакс».

Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Он называл датой перехода 2022 г. С тех пор назывались разные даты начала выдачи документов такого типа. Позже Минцифры предложило выдавать электронные паспорта жителям Москвы уже с декабря 2021 г., при этом в МВД сообщили о начале процедуры в июле 2022 г., причем право получить электронное удостоверение личности ведомство с этой даты предложило распространить на всех жителей России, а не только столицы.

Ранее по теме: Российский электронный паспорт будет представлен смарт-картой и QR-кодом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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