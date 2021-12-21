В Минцифры сообщили об устранении разногласий по проекту электронного паспорта

Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Он называл датой перехода 2022 г. С тех пор назывались разные даты начала выдачи документов такого типа. Позже Минцифры предложило выдавать электронные паспорта жителям Москвы уже с декабря 2021 г., при этом в МВД сообщили о начале процедуры в июле 2022 г., причем право получить электронное удостоверение личности ведомство с этой даты предложило распространить на всех жителей России, а не только столицы.