В Минцифры сообщили об устранении разногласий по проекту электронного паспорта
Минцифры устранило все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах, заявил «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, проект указа о цифровых паспортах планируется внести на рассмотрение уже на этой неделе.
В середине октября Шадаев говорил, что электронные паспорта появятся в трех субъектах России до конца 2022 г. Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Татарстан. Электронный российский паспорт будет представлен в двух видах - в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
В марте Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. В таком паспорте будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров, писал «Интерфакс».
Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Он называл датой перехода 2022 г. С тех пор назывались разные даты начала выдачи документов такого типа. Позже Минцифры предложило выдавать электронные паспорта жителям Москвы уже с декабря 2021 г., при этом в МВД сообщили о начале процедуры в июле 2022 г., причем право получить электронное удостоверение личности ведомство с этой даты предложило распространить на всех жителей России, а не только столицы.