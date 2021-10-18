Российский электронный паспорт будет представлен смарт-картой и QR-кодом
Российский электронный паспорт будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Запустить документ планируется до конца 2022 г. в трех регионах России.
«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах (смарт-карта и приложение с QR-кодом — прим. ТАСС), взаимосвязанных между собой», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).
Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Тогда он называл датой перехода 2022 г. Позже Минцифры предложило выдавать электронные паспорта жителям Москвы уже с декабря 2021 г., при этом в МВД сообщили о начале процедуры в июле 2022 г., причем право получить электронное удостоверение личности ведомство с этой даны предложило распространить на всех жителей России, а не только столицы.