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Российский электронный паспорт будет представлен смарт-картой и QR-кодом

Ведомости

Российский электронный паспорт будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Запустить документ планируется до конца 2022 г. в трех регионах России.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах (смарт-карта и приложение с QR-кодом — прим. ТАСС), взаимосвязанных между собой», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).

Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Тогда он называл датой перехода 2022 г. Позже Минцифры предложило выдавать электронные паспорта жителям Москвы уже с декабря 2021 г., при этом в МВД сообщили о начале процедуры в июле 2022 г., причем право получить электронное удостоверение личности ведомство с этой даны предложило распространить на всех жителей России, а не только столицы.

Ранее по теме: В Минцифры назвали сроки решения по замене паспортов на смарт-карты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных