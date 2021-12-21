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Финансы

Число объявлений о продаже баз данных клиентов банков уменьшилось вдвое

Ведомости

Количество объявлений о продаже новых баз данных банковских клиентов уменьшилось почти вдвое в 2021 г. до 20, сообщил РБК со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета Dlbi. В «Лаборатории Касперского» рассказали, что число таких объявлений снизилось примерно на 30% и вернулось на уровень 2018 г.

В 20 новых объявлениях говорится о базах данных, в которых содержится ранее не встречавшаяся информация. В целом же в даркнете гораздо больше объявлений, но в них предлагаются старые базы данных или компиляции из нескольких баз, рассказал основатель Dlbi Ашот Оганесян.

Как утверждают продавцы баз данных, три из 20 баз данных содержали информацию о более 100 000 клиентах: данные 150 000 россиян, которые хотели взять кредит в Совкомбанке, около 100 000 людей, которые планировали оформить кредит в «Дом.рф», и данные 500 000 клиентов «Сбербанк премьер» (программа обслуживания постоянных клиентов). В остальных объявлениях предлагались базы с 1000-2000 записей и в основном были связаны с работой сотрудников региональных офисов, которые копировали информацию перед увольнением или для продажи спамерам.

По данным аналитиков Group-IB, во второй половине 2020 г. и первой половине 2021 г. мошенники похитили у клиентов российских банков 3,15 млрд руб. с помощью подложных платежных систем. Ежедневно в России россияне совершали 11 767 платежей на счета злоумышленников на сумму 8,6 млн руб. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее сообщал, что в 2021 г. объем кибермошенничества в России превысил максимум за всю историю наблюдений.

Руководитель департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров ранее говорил, что доля мошенничеств с использованием социальной инженерии за девять месяцев этого года снизилась на 18 п. п. и составила 48%. По его словам, показатель удалось сократить благодаря адресной и планомерной работе по информированию россиян о таких схемах мошенничества.

Ранее по теме: Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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