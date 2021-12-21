Число объявлений о продаже баз данных клиентов банков уменьшилось вдвое

Как утверждают продавцы баз данных, три из 20 баз данных содержали информацию о более 100 000 клиентах: данные 150 000 россиян, которые хотели взять кредит в Совкомбанке, около 100 000 людей, которые планировали оформить кредит в «Дом.рф», и данные 500 000 клиентов «Сбербанк премьер» (программа обслуживания постоянных клиентов). В остальных объявлениях предлагались базы с 1000-2000 записей и в основном были связаны с работой сотрудников региональных офисов, которые копировали информацию перед увольнением или для продажи спамерам.