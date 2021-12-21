Число объявлений о продаже баз данных клиентов банков уменьшилось вдвое
Количество объявлений о продаже новых баз данных банковских клиентов уменьшилось почти вдвое в 2021 г. до 20, сообщил РБК со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета Dlbi. В «Лаборатории Касперского» рассказали, что число таких объявлений снизилось примерно на 30% и вернулось на уровень 2018 г.
В 20 новых объявлениях говорится о базах данных, в которых содержится ранее не встречавшаяся информация. В целом же в даркнете гораздо больше объявлений, но в них предлагаются старые базы данных или компиляции из нескольких баз, рассказал основатель Dlbi Ашот Оганесян.
Как утверждают продавцы баз данных, три из 20 баз данных содержали информацию о более 100 000 клиентах: данные 150 000 россиян, которые хотели взять кредит в Совкомбанке, около 100 000 людей, которые планировали оформить кредит в «Дом.рф», и данные 500 000 клиентов «Сбербанк премьер» (программа обслуживания постоянных клиентов). В остальных объявлениях предлагались базы с 1000-2000 записей и в основном были связаны с работой сотрудников региональных офисов, которые копировали информацию перед увольнением или для продажи спамерам.
По данным аналитиков Group-IB, во второй половине 2020 г. и первой половине 2021 г. мошенники похитили у клиентов российских банков 3,15 млрд руб. с помощью подложных платежных систем. Ежедневно в России россияне совершали 11 767 платежей на счета злоумышленников на сумму 8,6 млн руб. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее сообщал, что в 2021 г. объем кибермошенничества в России превысил максимум за всю историю наблюдений.
Руководитель департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров ранее говорил, что доля мошенничеств с использованием социальной инженерии за девять месяцев этого года снизилась на 18 п. п. и составила 48%. По его словам, показатель удалось сократить благодаря адресной и планомерной работе по информированию россиян о таких схемах мошенничества.