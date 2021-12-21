Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «О полиции», которые расширяют полномочия сотрудников правопорядка. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно новому закону полицейские могут вскрывать машины для спасения граждан, обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, а также, если это необходимо, чтобы пресечь преступление или проверить информацию об угрозе террористического акта. Еще одним основанием для вскрытия транспортного средства является необходимость «применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении» при наличии подозрений, что нарушитель пьян.
Аналогичный порядок будет действовать и в случае проникновения сотрудников полиции в дома граждан в отсутствие собственников жилья. Согласно закону, полицейские могут проникать в жилье граждан, чтобы задержать людей, застигнутых на месте преступления, в том числе тех, кто пытается скрыться. Норма касается и случаев, когда необходимо задержать человека, на которого как на преступника указали потерпевшие и очевидцы.
Из закона были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
Ранее МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии в их отсутствие машин полицейскими. Собственника транспортного средства нужно информировать «о каждом случае вскрытия транспортного средства в короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия, если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие».
Подобное уведомление передается автовладельцу заказным письмом, по факсу или «с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления». Сообщение может прийти и в виде телефонограммы, но потом его все равно нужно доставить на бумажном носителе по почте. Также отсканированную версию документа разрешено отправить по электронной почте.
Второй экземпляр уведомления вручается автовладельцу лично с указанием даты и времени передачи. В случае отказа собственника машины получить на руки документ и поставить подпись на нем полицейские делают там соответствующую запись и направляют бумагу по почте, факсу или через интернет.