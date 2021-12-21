Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Аналогичный порядок будет действовать и в случае проникновения сотрудников полиции в дома граждан в отсутствие собственников жилья. Согласно закону, полицейские могут проникать в жилье граждан, чтобы задержать людей, застигнутых на месте преступления, в том числе тех, кто пытается скрыться. Норма касается и случаев, когда необходимо задержать человека, на которого как на преступника указали потерпевшие и очевидцы.