Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 58,8%

Он отметил, что в Калмыкии этот показатель выше среднего по стране – 63%. Кроме того, по словам премьера, заболеваемость снижается в большинстве регионов, а растет в шести субъектах, включая Мурманскую область, где число выявленных случаев заражения увеличилось за последнюю неделю почти на 4%.