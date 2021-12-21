Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 58,8%
Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России вырос до 58,8%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он отметил, что в Калмыкии этот показатель выше среднего по стране – 63%. Кроме того, по словам премьера, заболеваемость снижается в большинстве регионов, а растет в шести субъектах, включая Мурманскую область, где число выявленных случаев заражения увеличилось за последнюю неделю почти на 4%.
В минувший четверг, 17 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета в вырос за неделю с 55,7 до 58,2%. Первым компонентом вакцины на тот момент привились 76,5 млн человек, полную вакцинацию прошли 70,8 млн.
В правительстве допускают, что в связи с распространением «омикрон»-штамма сроки ревакцинации, которую сейчас рекомендуют проходить раз в полгода, и действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы. На данный момент длительность действия сертификата составляет один год.