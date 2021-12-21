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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 58,8%

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Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России вырос до 58,8%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что в Калмыкии этот показатель выше среднего по стране – 63%. Кроме того, по словам премьера, заболеваемость снижается в большинстве регионов, а растет в шести субъектах, включая Мурманскую область, где число выявленных случаев заражения увеличилось за последнюю неделю почти на 4%.

В минувший четверг, 17 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета в вырос за неделю с 55,7 до 58,2%. Первым компонентом вакцины на тот момент привились 76,5 млн человек, полную вакцинацию прошли 70,8 млн.

В правительстве допускают, что в связи с распространением «омикрон»-штамма сроки ревакцинации, которую сейчас рекомендуют проходить раз в полгода, и действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы. На данный момент длительность действия сертификата составляет один год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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