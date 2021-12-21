МЧС сообщило о ликвидации пожара в гипермаркете «Лента» в Томске
Открытое горение в гипермаркете «Лента» в Томске ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Ликвидировано открытое горение. Идет проливка. На месте от МЧС России работает 10 единиц техники, около 40 человек», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).
Как сообщили в МЧС ранее, сообщение о пожаре в «Ленте» Кировского района Томска поступило в 15:06 по местному времени (19:06 мск). Возгорание произошло на площади в 5000 кв. м. На место тушения направили 73 человека и 24 единицы техники.
По данным ТАСС, возгорание началось с поддонов в секции непродовольственных товаров. В результате у гипермаркета обрушилась кровля.
Источник «Ведомостей», близкий к компании «Лента», сообщил, что пожар в торговом центре произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски, уточнил собеседник издания.