МЧС сообщило о ликвидации пожара в гипермаркете «Лента» в Томске

Как сообщили в МЧС ранее, сообщение о пожаре в «Ленте» Кировского района Томска поступило в 15:06 по местному времени (19:06 мск). Возгорание произошло на площади в 5000 кв. м. На место тушения направили 73 человека и 24 единицы техники.