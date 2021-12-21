Собянин дал рекомендации главам регионов в связи с появлением «омикрон»-штамма
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал главам остальных регионов России сохранить дополнительные койки для пациентов с COVID-19 в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса «омикрон».
«Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя горячий резерв с учетом того, что, мы видим, "омикрон" очень быстро нарастает и динамика этой заболеваемости выше, чем с "дельтой" или предыдущими мутациями», — сказал глава столицы на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Собянин назвал «спокойной» ситуацию с коронавирусом в Москве. Однако, с учетом распространения «омикрона» в мире, правительство города «оставляет в горячем резерве» коечный фонд для пациентов с COVID-19 и модернизирует его, отметил мэр. По его словам, сейчас на это выделено 13 000 коек, что эквивалентно 46% от общего объема мест.
По данным оперштаба на 21 декабря, за последние сутки в Москве выявили 1906 новых случаев коронавируса, что является минимальным показателем с 15 сентября. В настоящий момент в городе COVID-19 болеют 131 543 человека. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 2 млн жителей столицы, из которых 36 044 умерли.
Заболеваемость COVID-19 снижается и в целом по России. Суточный прирост зараженных на сегодняшний день составил 25 907 новых случаев. Показатель опустился ниже 26 000 впервые с 6 октября. В целом за всю пандемию вирус нашли почти у 10,3 млн россиян, из которых более 9 млн выздоровели, 299 249 умерли, остальные болеют в настоящий момент.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня. На данный момент «омикрон» обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.