Двое военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии
Двое из пяти российских военных, которые попали под лавину в Южной Осетии, скончались, сообщает ТАСС.
Так, один погиб по пути в больницу, заявили в региональном Министерстве здравоохранения. Замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты рассказал, что другого мужчину нашли без признаков жизни.
Еще одного военного пока ищут на месте схода лавины. Два оставшихся госпитализированы с обморожением конечностей. Состояние этих пациентов оценивается как средней степени тяжести, заявил собеседник агентства.
Ранее сегодня в пресс-службе Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации сообщили, что пятеро местных военных попали под снежную лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии. Позже там заявили, что двое из них найдены живы и направлены в больницу.