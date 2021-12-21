Двое военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии

Ранее сегодня в пресс-службе Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации сообщили, что пятеро местных военных попали под снежную лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии. Позже там заявили, что двое из них найдены живы и направлены в больницу.