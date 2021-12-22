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В центре «Фобос» рассказали о рекордно холодной ночи в Москве 22 декабря

Ведомости

Температура в ночь на 22 декабря в Москве стала рекордно низкой с 1967 г., показатели опускались до -22,8 градуса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

На базовой метеостанции в Москве ночью было зарегистрировано -22,2 градуса, в центре города, на Балчуге, температура опускалась до -19,6 градуса, в Строгино — до -22,0, в Тушино и Бутово — до -22,9 градуса. Тишковец отметил, что такого мороза ночью 22 декабря не было с 1967 г.

В Михайловском в новой Москве, по данным синоптика, температура ночью опустилась до -25,1 градуса. В Московской области самая низкая ночная температура зарегистрирована в Солнечногорске (минус 25,5 градуса), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3) и в Черустях (минус 28,8). Тишковец напомнил, что при температуре воздуха ниже минус 25 дошкольники и ученики начальных классов могут не ходить в школу, а старшеклассники смогут остаться дома, если температура опустится ниже минус 31 градуса.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России установится аномально холодная погода: температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. В Московском регионе похолодание будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью в течение недели, поэтому по ощущениям температура будет ниже, чем на термометре. 

Ранее по теме: В Гидрометцентре предупредили россиян об аномально холодной погоде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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