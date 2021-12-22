В центре «Фобос» рассказали о рекордно холодной ночи в Москве 22 декабря
Температура в ночь на 22 декабря в Москве стала рекордно низкой с 1967 г., показатели опускались до -22,8 градуса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
На базовой метеостанции в Москве ночью было зарегистрировано -22,2 градуса, в центре города, на Балчуге, температура опускалась до -19,6 градуса, в Строгино — до -22,0, в Тушино и Бутово — до -22,9 градуса. Тишковец отметил, что такого мороза ночью 22 декабря не было с 1967 г.
В Михайловском в новой Москве, по данным синоптика, температура ночью опустилась до -25,1 градуса. В Московской области самая низкая ночная температура зарегистрирована в Солнечногорске (минус 25,5 градуса), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3) и в Черустях (минус 28,8). Тишковец напомнил, что при температуре воздуха ниже минус 25 дошкольники и ученики начальных классов могут не ходить в школу, а старшеклассники смогут остаться дома, если температура опустится ниже минус 31 градуса.
20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России установится аномально холодная погода: температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. В Московском регионе похолодание будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью в течение недели, поэтому по ощущениям температура будет ниже, чем на термометре.