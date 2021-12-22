В центре «Фобос» рассказали о рекордно холодной ночи в Москве 22 декабря

В Михайловском в новой Москве, по данным синоптика, температура ночью опустилась до -25,1 градуса. В Московской области самая низкая ночная температура зарегистрирована в Солнечногорске (минус 25,5 градуса), Сергиевом Посаде (минус 25,9), Талдоме (минус 26), Электростали (минус 26,1), Электроуглях (минус 26,3) и в Черустях (минус 28,8). Тишковец напомнил, что при температуре воздуха ниже минус 25 дошкольники и ученики начальных классов могут не ходить в школу, а старшеклассники смогут остаться дома, если температура опустится ниже минус 31 градуса.