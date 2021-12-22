В Амстердаме открылся четвертый магазин «Вкусвилл»

Сеть магазинов «Вкусвилл» основана в Москве в 2012 г. и предлагает товары здорового питания. По состоянию на декабрь 2021 г. сеть включает в себя свыше 1300 магазинов в 55 городах России, а также три магазина VkusVill и магазин Vkus в Нидерландах. Первый магазин «Вкусвилл» появился в Амстердаме в мае 2020 г. После этого еще два магазина Vkusvill и магазин Vkus — в пригороде Амстердама.