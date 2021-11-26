«Вкусвилл» допустил отказ от IPO в пользу привлечения стратегического инвестора
Основатель и основной владелец розничной сети супермаркетов «Вкусвилл» Андрей Кривенко не исключил, что компания может привлечь стратегического инвестора вместо первичного размещения акций.
«Мы рассматриваем все варианты развития компании, это может быть и стратегический инвестор. Мы не отвергаем такой вариант, — сказал Кривенко в интервью РБК. — Все требования к публичным компаниям нас не пугают, мы обожаем аудиты, а стандарты IPO имеют здравый смысл, они нас подталкивают к тому, что не сделали бы сами».
Он добавил, что публичный статус даст возможность «Вкусвиллу» при необходимости обходиться и дальше без значительных заемных средств: если нужно будет «быстренько увеличить» сеть дарксторов (магазин-склад, где собирают заказы для онлайн-покупателей) в три раза, компания просто продаст «чуть-чуть своих акций на бирже».
О планах «Вкусвилла» выйти на IPO стало известно в сентябре — тогда The Wall Street Journal писала, что компания готовится к двойному листингу в США и в Москве, а ее оценка может составить $3-5 млрд. В октябре ритейлер опубликовал проспект к размещению акций, в котором говорилось, что Кривенко может продать до 20 млн акций компании (10% от существующего капитала). Накануне «Вкусвилл» был преобразован из АО в ПАО, а Банк России зарегистрировал проспект акций объемом 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке. В начале 2021 г. «Вкусвилл» реорганизовали из ООО в АО.
Частью проспекта стала публикация аудированной отчетности по международным стандартам за 2018–2020 гг. Из нее следует, что выручка «Вкусвилла» по МСФО в прошлом году увеличилась на 38,2% до 114,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 30% до 34,04 млрд руб. Валовая маржа составила 29,8% против 31,7% годом ранее. Чистая прибыль упала в 2,9 раза до 951,73 млн руб. с 2,74 млрд руб. в 2019 г.
Кривенко через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избенка», которому принадлежит 86,05% «Вкусвилла». Еще 1,79% акций принадлежит ему напрямую, структура Baring Vostok владеет 12,16% акций. По данным на конец марта, сеть «Вкусвилла» объединяла 1688 торговых точек. Основной формат ритейлера — магазины «у дома» (средней площадью 140 кв. м). По словам Кривенко, сейчас компания сосредоточена на развитии онлайн-продаж, новые розничные точки в традиционном формате будут открываться только в регионах.
«Десять лет назад мы уже прошли одну трансформацию. Была сеть киосков "Избенка", но в какой-то момент команда поняла, что этот формат уже устарел, современный — супермаркет. То же самое произошло и в прошлом году. Компания поняла, что супермаркет — это формат прошлого, мы ими больше не занимаемся. Вся команда работает на онлайн, который будет только расти», — сказал он.