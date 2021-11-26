«Вкусвилл» допустил отказ от IPO в пользу привлечения стратегического инвестора

О планах «Вкусвилла» выйти на IPO стало известно в сентябре — тогда The Wall Street Journal писала, что компания готовится к двойному листингу в США и в Москве, а ее оценка может составить $3-5 млрд. В октябре ритейлер опубликовал проспект к размещению акций, в котором говорилось, что Кривенко может продать до 20 млн акций компании (10% от существующего капитала). Накануне «Вкусвилл» был преобразован из АО в ПАО, а Банк России зарегистрировал проспект акций объемом 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке. В начале 2021 г. «Вкусвилл» реорганизовали из ООО в АО.