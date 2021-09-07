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СМИ узнали о планах «Вкусвилла» выйти на IPO в США

Ведомости

Розничная сеть «Вкусвилл» готовится провести IPO на бирже NASDAQ в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

«Вкусвилл» в ближайшее время конфиденциально подаст документы для проведения IPO в США, а также организует листинг в Москве, отметили собеседники WSJ. 

По данным издания, компания будет оценена в диапазоне $3-5 млрд. Сам «Вкусвилл» отказался предоставить газете комментарий. В январе 2019 г. «Коммерсантъ» сообщил, что ритейлер начал серию встреч с потенциальными инвесторами для обсуждения возможности проведения IPO.

Около 87% в компании принадлежат ее основателю Андрею Кривенко, 12,16% — у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

По итогам 2019 г. выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд. Сейчас сеть является одной из самых быстрорастущих в России. Сеть компании насчитывает более 1250 магазинов. Ее выручка по итогам 2020 г., по собственным данным компании, составила $1,6 млрд. Кроме России «Вкусвилл» работает в Нидерландах (там работают два магазина сети и одно кафе).

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о планах «Вкусвилла» провести IPO

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных