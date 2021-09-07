СМИ узнали о планах «Вкусвилла» выйти на IPO в США

По итогам 2019 г. выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд. Сейчас сеть является одной из самых быстрорастущих в России. Сеть компании насчитывает более 1250 магазинов. Ее выручка по итогам 2020 г., по собственным данным компании, составила $1,6 млрд. Кроме России «Вкусвилл» работает в Нидерландах (там работают два магазина сети и одно кафе).