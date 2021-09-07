СМИ узнали о планах «Вкусвилла» выйти на IPO в США
Розничная сеть «Вкусвилл» готовится провести IPO на бирже NASDAQ в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Вкусвилл» в ближайшее время конфиденциально подаст документы для проведения IPO в США, а также организует листинг в Москве, отметили собеседники WSJ.
По данным издания, компания будет оценена в диапазоне $3-5 млрд. Сам «Вкусвилл» отказался предоставить газете комментарий. В январе 2019 г. «Коммерсантъ» сообщил, что ритейлер начал серию встреч с потенциальными инвесторами для обсуждения возможности проведения IPO.
Около 87% в компании принадлежат ее основателю Андрею Кривенко, 12,16% — у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).
По итогам 2019 г. выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд. Сейчас сеть является одной из самых быстрорастущих в России. Сеть компании насчитывает более 1250 магазинов. Ее выручка по итогам 2020 г., по собственным данным компании, составила $1,6 млрд. Кроме России «Вкусвилл» работает в Нидерландах (там работают два магазина сети и одно кафе).