Основатель «Вкусвилла» может передать сотрудникам 20% акций сети
Российский ритейлер «Вкусвилл», впервые с момента основания в 2009 г. под брендом «Избенка», раскрыл результаты по МСФО за 2018-2020 гг. Отчетность содержится в проспекте, подготовленном к IPO на американской бирже NASDAQ и на Мосбирже.
Как следует из проспекта к IPO, основной владелец ритейлера — его основатель Андрей Кривенко — владеет 87,84% (86,05% через компанию «Проект Избенка», 1,79% — прямое владение), оставшиеся 12,16% — у фонда Baring Vostok. В документе сказано, что Кривенко планирует передать сотрудникам ритейлера до 20% акций «Вкусвилла». Каждый получит по 2,5% акций, следовательно, на доли могут претендовать восемь сотрудников.
13 октября «Вкусвилл» сообщил о преобразовании компании из АО в ПАО и о регистрации Банком России выпуска его 200 млн акций с размещением по открытой подписке. Как следует из проспекта к размещению, основной владелец ритейлера может продать в ходе IPO до 20 млн акций, что составляет 10% от существующего капитала «Вкусвилла».
Выручка «Вкусвилла» по МСФО по итогам 2020 г. составила 114,3 млрд руб., что на 38,2% выше аналогичного периода прошлого года. По итогам 2019 г. рост выручки составил 51% в годовом выражении — до 82,7 млрд руб. Доля онлайн-продаж в выручке «Вкусвилла» составляет 6,8%. На Московский регион приходится 74,1% продаж в общей структуре выручки ритейлера. Кроме России ритейлер работает в Нидерландах: первый магазин компания открыла в мае 2020 г. Выручка голландского бизнеса составила 18,8 млн руб. за прошлый год, убыток — 54,6 млн руб.
Валовая прибыль выросла на 30% относительно 2019 г., до 34 млрд руб. При этом чистая прибыль ритейлера за прошлый год сократилась на 65,2% до 951,7 млн руб. На сокращение чистой прибыли повлиял рост административных и коммерческих расходов — они выросли на 43,9% до 30,5 млрд руб.
По итогам 2020 г. «Вкусвилл» стал одной из самых быстрорастущих сетей в России, говорилось в отчете Infoline. Быстрее «Вкусвилла» в прошлом году росла только сеть жестких дискаунтеров «Светофор». Для сравнения: выручка крупнейших российских ритейлеров — X5 Group и «Магнита» за прошлый год выросла на 14,1% и 13,3% соответственно.
По состоянию на 31 марта 2021 г. сеть начитывала 1688 магазинов в 44 городах России. О подготовке к IPO «Вкусвилла» в сентябре сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, компания будет оценена в диапазоне $3-5 млрд.