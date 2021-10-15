Основатель «Вкусвилла» может передать сотрудникам 20% акций сети

Выручка «Вкусвилла» по МСФО по итогам 2020 г. составила 114,3 млрд руб., что на 38,2% выше аналогичного периода прошлого года. По итогам 2019 г. рост выручки составил 51% в годовом выражении — до 82,7 млрд руб. Доля онлайн-продаж в выручке «Вкусвилла» составляет 6,8%. На Московский регион приходится 74,1% продаж в общей структуре выручки ритейлера. Кроме России ритейлер работает в Нидерландах: первый магазин компания открыла в мае 2020 г. Выручка голландского бизнеса составила 18,8 млн руб. за прошлый год, убыток — 54,6 млн руб.