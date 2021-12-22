Собянин называл сроки открытия МЦД-3 и МЦД-4

7 декабря в Москве открылись 10 станций Большой кольцевой линии метро. Это «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», а также одна реконструированная — «Каховская». Теперь на БКЛ работают 22 станции. После окончания строительства общая протяженность БКЛ составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию, говорил презент России Владимир Путин во время запуска новых станций. Основные работы по строительству завершат в следующем году. В 2023 г. БКЛ, по словам мэра, «замкнется» и начнет работать в полноценном режиме.