Собянин называл сроки открытия МЦД-3 и МЦД-4
Два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 откроют в 2023-2024 гг., сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления с отчетом в Мосгордуме. По его словам, в ближайшие годы в Москве планируется открыть 50-60 новых станций метро и три новые ветки.
«В ближайшие годы мы планируем на 50-60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).
Проект Московских центральных диаметров (МЦД) должен обеспечить сквозное движение электричек через Москву в Московскую область с использованием уже существующих радиальных направлений с пересадками на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), а также связать все столичные вокзалы. Первые два маршрута МЦД (Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск) были запущены 21 ноября 2019 г. Еще два диаметра (Зеленоград - Раменское и Апрелевка - Железнодорожный) планируют запустить к 2024 г.
7 декабря в Москве открылись 10 станций Большой кольцевой линии метро. Это «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», а также одна реконструированная — «Каховская». Теперь на БКЛ работают 22 станции. После окончания строительства общая протяженность БКЛ составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию, говорил презент России Владимир Путин во время запуска новых станций. Основные работы по строительству завершат в следующем году. В 2023 г. БКЛ, по словам мэра, «замкнется» и начнет работать в полноценном режиме.