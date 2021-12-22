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Собянин называл сроки открытия МЦД-3 и МЦД-4

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Два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 откроют в 2023-2024 гг., сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления с отчетом в Мосгордуме. По его словам, в ближайшие годы в Москве планируется открыть 50-60 новых станций метро и три новые ветки.

«В ближайшие годы мы планируем на 50-60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) должен обеспечить сквозное движение электричек через Москву в Московскую область с использованием уже существующих радиальных направлений с пересадками на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), а также связать все столичные вокзалы. Первые два маршрута МЦД (Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск) были запущены 21 ноября 2019 г. Еще два диаметра (Зеленоград - Раменское и Апрелевка - Железнодорожный) планируют запустить к 2024 г.

7 декабря в Москве открылись 10 станций Большой кольцевой линии метро. Это «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», а также одна реконструированная — «Каховская». Теперь на БКЛ работают 22 станции. После окончания строительства общая протяженность БКЛ составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию, говорил презент России Владимир Путин во время запуска новых станций. Основные работы по строительству завершат в следующем году. В 2023 г. БКЛ, по словам мэра, «замкнется» и начнет работать в полноценном режиме.

Ранее по теме: Путин и Собянин открыли 10 новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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