Создатель ботокса Алан Скотт скончался в возрасте 89 лет

Со временем пациенты, которым прописывали ботокс, стали замечать, что препарат не только помогает от офтальмологических заболеваний, но и разглаживает морщины вокруг глаз. В 2002 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использовать ботокс в косметологических целях. Как пишет The Washington Post, это сильно удивило Скотта. С тех пор инъекции ботокса для разглаживания морщин сделали 11 млн человек.