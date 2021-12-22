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Создатель ботокса Алан Скотт скончался в возрасте 89 лет

Ведомости

Американский офтальмолог Алан Скотт, разработавший препарат ботокс для медицинского применения, умер в больнице штата Калифорния, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его дочь Элисон Фергюсон. По данным издания, Скотт скончался 16 декабря, причиной смерти стали осложнения от сепсиса. Ему было 89 лет.

В 1960-е гг. медик исследовал ботулотоксин — ядовитое вещество, выведенное в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия. Он предположил, что очищенный ботулотоксин можно использовать для лечения косоглазия и блефароспазма — сокращения мышц вокруг глаза, которое вызывает непроизвольное моргание.

В 1989 г. препарат был одобрен в США для лечения офтальмологических заболеваний, а два года спустя фармацевтическая компания Allergan приобрела разработку Скотта и переименовала ее в ботокс.

Со временем пациенты, которым прописывали ботокс, стали замечать, что препарат не только помогает от офтальмологических заболеваний, но и разглаживает морщины вокруг глаз. В 2002 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использовать ботокс в косметологических целях. Как пишет The Washington Post, это сильно удивило Скотта. С тех пор инъекции ботокса для разглаживания морщин сделали 11 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных