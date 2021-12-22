Создатель ботокса Алан Скотт скончался в возрасте 89 лет
Американский офтальмолог Алан Скотт, разработавший препарат ботокс для медицинского применения, умер в больнице штата Калифорния, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его дочь Элисон Фергюсон. По данным издания, Скотт скончался 16 декабря, причиной смерти стали осложнения от сепсиса. Ему было 89 лет.
В 1960-е гг. медик исследовал ботулотоксин — ядовитое вещество, выведенное в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия. Он предположил, что очищенный ботулотоксин можно использовать для лечения косоглазия и блефароспазма — сокращения мышц вокруг глаза, которое вызывает непроизвольное моргание.
В 1989 г. препарат был одобрен в США для лечения офтальмологических заболеваний, а два года спустя фармацевтическая компания Allergan приобрела разработку Скотта и переименовала ее в ботокс.
Со временем пациенты, которым прописывали ботокс, стали замечать, что препарат не только помогает от офтальмологических заболеваний, но и разглаживает морщины вокруг глаз. В 2002 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использовать ботокс в косметологических целях. Как пишет The Washington Post, это сильно удивило Скотта. С тех пор инъекции ботокса для разглаживания морщин сделали 11 млн человек.