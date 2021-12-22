Оперштаб допустил пересмотр ограничений на авиасообщение из-за «омикрона»

По состоянию на 21 декабря в России зафиксирован 41 случай заражения «омикрон»-штаммом, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все инфицированные новым вариантом пациенты находятся в стационарах, их состояние стабильно, а большинство из них уже имеет иммунитет к коронавирусу после прививки или ранее перенесенного заболевания COVID-19.