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Оперштаб допустил пересмотр ограничений на авиасообщение из-за «омикрона»

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Нынешние ограничения на авиасообщение между государствами, вызванные распространением нового варианта коронавируса «омикрон», могут быть пересмотрены. Об этом говорится в сообщении оперштаба, опубликованном после завершения российской миссии в ЮАР по изучению штамма.

«Учитывая глобальное распространение варианта "омикрон", выявленного уже в 94 странах мира, и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации», — сообщили в оперштабе.

Новый вариант коронавируса, первоначально известный как B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, он быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заражения этим штаммом удваивается в течение полутора-трех дней. Первые смерти зараженных «омикроном» уже зафиксированы в Великобритании, США и Израиле.

Из-за распространения штамма Россия ограничила въезд иностранных граждан из ЮАР, Кении, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Танзании, Гонконга, Эсватини и с Мадагаскара. Россияне, возвращающиеся на родину из ЮАР и восьми граничащих с ней стран, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, с 8 декабря срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сокращен с 72 до 48 часов.

По состоянию на 21 декабря в России зафиксирован 41 случай заражения «омикрон»-штаммом, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все инфицированные новым вариантом пациенты находятся в стационарах, их состояние стабильно, а большинство из них уже имеет иммунитет к коронавирусу после прививки или ранее перенесенного заболевания COVID-19.

Ранее по теме: В оперштабе рассказали о свойствах штамма «омикрон»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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