Ректору Казанского университета предъявили обвинение в убийстве
Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в убийстве, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму), уточнили в суде. Следствие считает Гафурова подстрекателем к убийству.
Гафурова задержали сегодня утром. Детали его уголовного дела неизвестны. Собеседники «Бизнес online» ранее заявили, что Гафурова могли задержать в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х или по делу о коррупции.
В апреле 1998 г. Гафуров стал мэром Елабуги. С 1995 по 2005 г. Гафуров был депутатом госсовета Татарстана, а в 2010 г. был назначен ректором Казанского федерального университета (КФУ). Гафуров закончил физический факультет в 1983 г., а в 2005 г. защитил докторскую диссертацию.