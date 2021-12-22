Ректору Казанского университета предъявили обвинение в убийстве

В апреле 1998 г. Гафуров стал мэром Елабуги. С 1995 по 2005 г. Гафуров был депутатом госсовета Татарстана, а в 2010 г. был назначен ректором Казанского федерального университета (КФУ). Гафуров закончил физический факультет в 1983 г., а в 2005 г. защитил докторскую диссертацию.