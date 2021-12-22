Курортный сбор в Сочи повысят с 10 до 50 рублей

По словам Бурлачко, предложение увеличить сбор было ожидаемым, потому что властям нужно развивать территории, а на подготовку к курортному сезону нужны значительные средства. «Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — отметил Бурлачко (цитата по ТАСС).