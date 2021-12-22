Курортный сбор в Сочи повысят с 10 до 50 рублей
Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли поправки в региональный закон, согласно которым курортный сбор увеличится с 10 до 50 руб. в Сочи и до 30 руб. на остальных курортах региона, сообщил председатель заксобрания Юрий Бурлачко.
Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В последнем введение сбора отложили до 1 мая 2021 г. из-за пандемии коронавируса, а позже продлили мораторий до 2022 г.
По словам Бурлачко, предложение увеличить сбор было ожидаемым, потому что властям нужно развивать территории, а на подготовку к курортному сезону нужны значительные средства. «Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — отметил Бурлачко (цитата по ТАСС).
В ноябре прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила разрешить всем российским регионам вводить курортный сбор. По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру.
За прошедший период 2021 г. за счет курортного сбора Краснодарский край получил 164 млн руб. Муниципалитетам Краснодарского края, в которых введен курортный сбор, в 2022 г. выделят из краевого бюджета 204,9 млн руб., писал ТАСС.