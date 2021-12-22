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Общество

Курортный сбор в Сочи повысят с 10 до 50 рублей

Ведомости

Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли поправки в региональный закон, согласно которым курортный сбор увеличится с 10 до 50 руб. в Сочи и до 30 руб. на остальных курортах региона, сообщил председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В последнем введение сбора отложили до 1 мая 2021 г. из-за пандемии коронавируса, а позже продлили мораторий до 2022 г.

По словам Бурлачко, предложение увеличить сбор было ожидаемым, потому что властям нужно развивать территории, а на подготовку к курортному сезону нужны значительные средства. «Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — отметил Бурлачко (цитата по ТАСС).

В ноябре прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила разрешить всем российским регионам вводить курортный сбор. По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру.

За прошедший период 2021 г. за счет курортного сбора Краснодарский край получил 164 млн руб. Муниципалитетам Краснодарского края, в которых введен курортный сбор, в 2022 г. выделят из краевого бюджета 204,9 млн руб., писал ТАСС.

Ранее по теме: Матвиенко предложила разрешить всем регионам вводить курортный сбор

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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