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Лукашенко заявил о задержании семи человек за попытку совершить теракты

Ведомости

В Белоруссии задержали семь человек за попытку совершить теракты, заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает агентство «Белта».

«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали», — сказал глава республики.

При этом, по его словам, поиски еще одного подозреваемого в попытке совершения теракта продолжаются, он уехал в Россию. «Но там привезут нам его», — отметил он.

9 декабря Лукашенко заявил о выявлении 10 попыток совершения терактов в Белоруссии в текущем году. Он отметил, что нападения планировались «против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины».

28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о 10 попытках совершить теракты в Белоруссии за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных