Лукашенко заявил о задержании семи человек за попытку совершить теракты
В Белоруссии задержали семь человек за попытку совершить теракты, заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает агентство «Белта».
«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали», — сказал глава республики.
При этом, по его словам, поиски еще одного подозреваемого в попытке совершения теракта продолжаются, он уехал в Россию. «Но там привезут нам его», — отметил он.
9 декабря Лукашенко заявил о выявлении 10 попыток совершения терактов в Белоруссии в текущем году. Он отметил, что нападения планировались «против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины».
28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице.