Лукашенко заявил о 10 попытках совершить теракты в Белоруссии за год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выявлении 10 попыток совершения терактов в стране в текущем году, подготовкой к совершению преступлений занималась подконтрольная другим странам оппозиция. Слова белорусского лидера в интервью турецкой телерадиокомпании TRT передает агентство «БелТА».
«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», — заявил глава государства.
28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице.