Лукашенко заявил о 10 попытках совершить теракты в Белоруссии за год

28 сентября сотрудники КГБ проводили обход по адресам, где могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. В одной из таких квартир 31-летний житель Минска отказался открывать дверь. После проникновения силовиков в квартиру мужчина начал стрелять по ним из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ поручил ранения, от которых скончался в больнице.