В Минске во время антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ
Сотрудник КГБ погиб в Минске во время проведения спецмероприятий против лиц, причастных к террористической деятельности.
«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорится в сообщении ведомства.
Преступник был ликвидирован ответным огнем. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 УК Белоруссии (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).