Полиция начала проверку после конфликта отца Тепляковой и преподавателей МГУ
Сотрудники полиции начали проверку после сообщения о конфликте между отцом девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и преподавателями вуза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
22 декабря пресс-служба психологического факультета МГУ сообщила, что у Евгения Теплякова произошел конфликт с преподавателями вуза. Отец девочки хотел «разобраться» с преподавателями, потому что ему не понравилась оценка дочери за экзамен, а также процесс его проведения. Сотрудники вуза вызвали полицию, а преподаватели эвакуировались через запасной выход. Также в пресс-службе заявили, что одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, полицейские прибыли в вуз, когда конфликт был уже улажен, а в аудитории продолжал проходить экзамен по психологии. «По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
В другом сообщении от факультета говорилось, что Теплякова не присутствовала на занятиях в вузе с 8 сентября. Учебный отдел до сих пор не получил каких-либо документов, объясняющих или подтверждающих уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах. Несмотря на это, администрация МГУ сделала все возможное, чтобы студентка сдала экзамены в индивидуальном порядке, подчеркнули в пресс-службе. Представители вуза также опровергли слова Теплякова о том, что преподаватели и сотрудники угрожают его дочери, притесняют и нарушают учебный процесс.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет. Впоследствии она поступила на психологический факультет МГУ на платную форму обучения.