Полиция начала проверку после конфликта отца Тепляковой и преподавателей МГУ

В другом сообщении от факультета говорилось, что Теплякова не присутствовала на занятиях в вузе с 8 сентября. Учебный отдел до сих пор не получил каких-либо документов, объясняющих или подтверждающих уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах. Несмотря на это, администрация МГУ сделала все возможное, чтобы студентка сдала экзамены в индивидуальном порядке, подчеркнули в пресс-службе. Представители вуза также опровергли слова Теплякова о том, что преподаватели и сотрудники угрожают его дочери, притесняют и нарушают учебный процесс.