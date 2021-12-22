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Полиция начала проверку после конфликта отца Тепляковой и преподавателей МГУ

Ведомости

Сотрудники полиции начали проверку после сообщения о конфликте между отцом девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и преподавателями вуза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

22 декабря пресс-служба психологического факультета МГУ сообщила, что у Евгения Теплякова произошел конфликт с преподавателями вуза. Отец девочки хотел «разобраться» с преподавателями, потому что ему не понравилась оценка дочери за экзамен, а также процесс его проведения. Сотрудники вуза вызвали полицию, а преподаватели эвакуировались через запасной выход. Также в пресс-службе заявили, что одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, полицейские прибыли в вуз, когда конфликт был уже улажен, а в аудитории продолжал проходить экзамен по психологии. «По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

В другом сообщении от факультета говорилось, что Теплякова не присутствовала на занятиях в вузе с 8 сентября. Учебный отдел до сих пор не получил каких-либо документов, объясняющих или подтверждающих уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах. Несмотря на это, администрация МГУ сделала все возможное, чтобы студентка сдала экзамены в индивидуальном порядке, подчеркнули в пресс-службе. Представители вуза также опровергли слова Теплякова о том, что преподаватели и сотрудники угрожают его дочери, притесняют и нарушают учебный процесс.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет. Впоследствии она поступила на психологический факультет МГУ на платную форму обучения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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