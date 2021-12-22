Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине

«Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине... Решение было принято, потому что расписание регулярного сезона Лиги было нарушено в результате увеличения числа случаев COVID-19 и увеличения числа отложенных игр», — говорится в релизе НХЛ.