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Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине

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Игроки американской Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в зимних Олимпийских играх в 2022 г. в Пекине, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине... Решение было принято, потому что расписание регулярного сезона Лиги было нарушено в результате увеличения числа случаев COVID-19 и увеличения числа отложенных игр», — говорится в релизе НХЛ.

Последний раз игроки НХЛ принимали участие в Олимпиаде в 2014 г. в Сочи. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без игроков НХЛ из-за отказа лиги прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее официальные представители США, Великобритании, Австралии и Канады отказались от посещения предстоящих Олимпийских игр. Такое решение было принято из-за обвинений, которые ранее выдвигались против КНР: нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее по теме: Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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