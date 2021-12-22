Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине
Игроки американской Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в зимних Олимпийских играх в 2022 г. в Пекине, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине... Решение было принято, потому что расписание регулярного сезона Лиги было нарушено в результате увеличения числа случаев COVID-19 и увеличения числа отложенных игр», — говорится в релизе НХЛ.
Последний раз игроки НХЛ принимали участие в Олимпиаде в 2014 г. в Сочи. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без игроков НХЛ из-за отказа лиги прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее официальные представители США, Великобритании, Австралии и Канады отказались от посещения предстоящих Олимпийских игр. Такое решение было принято из-за обвинений, которые ранее выдвигались против КНР: нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.