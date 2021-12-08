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Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении Оттавы присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой», — сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что канадские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде.

6 декабря официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Впервые о планах бойкотировать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, стало известно в ноябре. Американская сторона не раз обвиняла Пекин в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. Также в Вашингтоне назвали действия КНР «геноцидом».

8 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту предстоящих Игр. Позднее Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство не собирается отправлять своих официальных представителей на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее по теме: Великобритания не будет отправлять представителей правительства на Олимпиаду-2022

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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