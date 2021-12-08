Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении Оттавы присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае, сообщает ТАСС.
«Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой», — сказал он.
При этом премьер подчеркнул, что канадские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде.
6 декабря официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Впервые о планах бойкотировать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, стало известно в ноябре. Американская сторона не раз обвиняла Пекин в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. Также в Вашингтоне назвали действия КНР «геноцидом».
8 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту предстоящих Игр. Позднее Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство не собирается отправлять своих официальных представителей на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.