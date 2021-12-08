Канада объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае

6 декабря официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Впервые о планах бойкотировать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, стало известно в ноябре. Американская сторона не раз обвиняла Пекин в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. Также в Вашингтоне назвали действия КНР «геноцидом».