Великобритания не будет отправлять представителей правительства на Олимпиаду-2022

6 декабря стало известно, что официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Американская сторона не раз обвиняла КНР в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. В январе 2021 г. портал Axios сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео назвал действия КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом» и «преступлением против человечества».