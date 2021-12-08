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Великобритания не будет отправлять представителей правительства на Олимпиаду-2022

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство не собирается отправлять своих официальных представителей на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Об этом он объявил во время выступления в Палате общин.

«Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота», — заявил политик (цитата по ТАСС).

Джонсон уточнил, что в данном случае речь идет о «дипломатическом бойкоте». Такое решение было принято в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае, сообщает агенство. 

6 декабря стало известно, что официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Американская сторона не раз обвиняла КНР в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. В январе 2021 г. портал Axios сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео назвал действия КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом» и «преступлением против человечества».

8 декабря Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о присоединении страны к дипломатическому бойкоту Игр, мотивировав это аналогичной с США причиной. За игнорирование соревнований со стороны политиков Евросоюза также выступает зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии Никола Беер. XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее по теме: В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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