Великобритания не будет отправлять представителей правительства на Олимпиаду-2022
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство не собирается отправлять своих официальных представителей на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Об этом он объявил во время выступления в Палате общин.
«Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота», — заявил политик (цитата по ТАСС).
Джонсон уточнил, что в данном случае речь идет о «дипломатическом бойкоте». Такое решение было принято в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае, сообщает агенство.
6 декабря стало известно, что официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Американская сторона не раз обвиняла КНР в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. В январе 2021 г. портал Axios сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео назвал действия КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом» и «преступлением против человечества».
8 декабря Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о присоединении страны к дипломатическому бойкоту Игр, мотивировав это аналогичной с США причиной. За игнорирование соревнований со стороны политиков Евросоюза также выступает зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии Никола Беер. XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.