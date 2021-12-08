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В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Ведомости

Евросоюз должен объявить полный бойкот зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 г. С таким призывом выступила зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии Никола Беер.

«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр», — сказала она в интервью, опубликованном в среду, 8 декабря.

Ранее дипломатический бойкот Игр объявили США и Австралия из-за обвинений в притеснении китайскими властями мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района. Решение распространится только на официальных лиц и дипломатических представителей и не затронет спортсменов. Новая Зеландия также заявила, что не будет направлять представителей на уровне министров, но объяснила это опасениями из-за COVID-19, а не политическими убеждениями.

Замглавы Европарламента заявила, что США запоздали с дипломатическим бойкотом, а их решение является «наименьшим», чего можно ожидать от западных стран. По ее словам, на Западе давно назрела необходимость подать Пекину «недвусмысленные сигналы». «Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», — сказала она.

МИД Китая уже пригрозил Вашингтону ответными мерами и сделал представление США из-за бойкота Олимпиады. «США должны перестать политизировать спорт, в противном случае это может нанести вред двусторонним отношениям», — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее по теме: В Китае ответили на бойкот зимней Олимпиады-2022 со стороны США и Австралии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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