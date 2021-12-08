В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Замглавы Европарламента заявила, что США запоздали с дипломатическим бойкотом, а их решение является «наименьшим», чего можно ожидать от западных стран. По ее словам, на Западе давно назрела необходимость подать Пекину «недвусмысленные сигналы». «Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», — сказала она.