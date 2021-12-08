В Китае ответили на бойкот зимней Олимпиады-2022 со стороны США и Австралии

Ранее стало известно, что 6 декабря официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Впервые о планах бойкотировать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, стало известно в ноябре. Американская сторона не раз обвиняла Пекин в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. Об этом в январе 2021 г. сообщил портал портал Axios со ссылкой на слова госсекретаря США Майка Помпео. Также в Вашингтоне назвали действия КНР «геноцидом».