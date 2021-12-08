В Китае ответили на бойкот зимней Олимпиады-2022 со стороны США и Австралии
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США ответят за дипломатический бойкот грядущей зимней Олимпиады в Пекине.
«Мы уже заявляли, что США заплатят цену за свои ошибочные действия. Давайте подождем и увидим, что будет дальше», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Как сообщает агентство, Вэньбинь также прокомментировал решение Австралии присоединиться к бойкоту игр вместе с США. Представитель КНР заявил, страна не отправляла официальных приглашений посетить соревнования представителям правительства Австралии.
Дипломат отметил, что их отсутствие не помешает проведению Игр и на это «никто не обратит внимания». Китайская сторона настаивает на том, что игнорирование соревнований из-за ситуации с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском районе КНР противоречит духу Олимпийской хартии.
Ранее стало известно, что 6 декабря официальные представители США отказались от посещения зимней Олимпиады в Пекине. Впервые о планах бойкотировать Олимпиаду из-за нарушений прав человека в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, стало известно в ноябре. Американская сторона не раз обвиняла Пекин в репрессиях против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. Об этом в январе 2021 г. сообщил портал портал Axios со ссылкой на слова госсекретаря США Майка Помпео. Также в Вашингтоне назвали действия КНР «геноцидом».
8 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту предстоящих Игр. XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.