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В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на владение оружием органами ФСБ и МВД

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В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на владение оружием органами ФСБ и МВД, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия […] Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности», — написал он в своем Telegram-канале.

В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа — 1 год, отметил Хинштейн.

«Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться правительством РФ. Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура», — пояснил депутат.

Ранее Росгвардия предложила дать МВД и ФСБ права проверять россиян перед выдачей лицензии на оружие.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля он подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после того, как в России за несколько месяцев произошли два массовых убийства — 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, в сентябре шесть человек были убиты в университете в Перми. В обоих случаях преступники использовали легально купленное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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