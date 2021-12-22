В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на владение оружием органами ФСБ и МВД
В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на владение оружием органами ФСБ и МВД, сообщил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия […] Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности», — написал он в своем Telegram-канале.
В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа — 1 год, отметил Хинштейн.
«Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться правительством РФ. Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура», — пояснил депутат.
Ранее Росгвардия предложила дать МВД и ФСБ права проверять россиян перед выдачей лицензии на оружие.
28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля он подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после того, как в России за несколько месяцев произошли два массовых убийства — 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, в сентябре шесть человек были убиты в университете в Перми. В обоих случаях преступники использовали легально купленное оружие.