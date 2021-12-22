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ВОЗ допустила завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Ведомости

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

«2022 год должен стать концом пандемии COVID-19. Но он также должен быть началом чего–то другого — новой эры солидарности», — сказал он.

В ходе своего выступления Гебреисус отметил, что созданные вакцины от коронавируса помогли спасти тысячи человеческих жизней, но в то же время недостаток поставок таких препаратов в другие страны привел к смерти множества пациентов с COVID-19. В связи с этим глава ВОЗ напомнил о необходимости делиться лекарствами с государствами, где такие не изобретены. 

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. До сих пор неизвестно, произошло ли это по естественным причинам или в результате утечки вируса из лаборатории местного университета. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время COVID-19 подтвердился у 276,4 млн жителей планеты. Из них почти 5,4 млн человек скончались в результате заболевания. 

В первой декаде ноября на юге Африки нашли новый штамм коронавируса омикрон, который, по данным ВОЗ, выявлен уже в 89 странах мира и вскоре вытеснит дельта-вариант, став доминирующим. Омикрон содержит 32 мутации — больше, чем все ранее обнаруженные штаммы. С одной стороны, это увеличивает заразность данного варианта. В то же время есть вероятность, что данный штамм окажется «живой вакциной», так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у перенесшего его пациента развивается иммунитет к болезнетворным вариантам инфекции, заявил 7 декабря вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А Энгельгардта Петр Чумаков.

Ранее по теме: Вирусолог заявил, что штамм «омикрон» может стать «живой» вакциной от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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