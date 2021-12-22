ВОЗ допустила завершение пандемии коронавируса в 2022 году

В первой декаде ноября на юге Африки нашли новый штамм коронавируса омикрон, который, по данным ВОЗ, выявлен уже в 89 странах мира и вскоре вытеснит дельта-вариант, став доминирующим. Омикрон содержит 32 мутации — больше, чем все ранее обнаруженные штаммы. С одной стороны, это увеличивает заразность данного варианта. В то же время есть вероятность, что данный штамм окажется «живой вакциной», так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у перенесшего его пациента развивается иммунитет к болезнетворным вариантам инфекции, заявил 7 декабря вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А Энгельгардта Петр Чумаков.