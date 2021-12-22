В Великобритании за сутки зафиксировали более 100 000 случаев заражения COVID-19
В Великобритании за сутки впервые зафиксировали более 100 000 случаев заражения коронавирусом, сообщает британское агентство по здравоохранению.
По данным агентства, за сутки зафиксировали 106 200 случаев заражения, 140 человек умерли после инфицирования.
Предыдущий максимум заражений в Британии за всю пандемию был зафиксирован в декабре — тогда выявили более 93 000 случаев заражения.
Увеличение случаев заражения в Великобритании происходит на фоне появления нового штамма омикрон. Первая в мире смерть пациента, инфицированного омикрон-штаммом, была зарегистрирована 13 декабря в Великобритании. По состоянию на 18 декабря число летальных исходов, связанных с этим штаммом, достигло 14, а госпитализированы были уже 129 заболевших.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщили, что омикрон распространяется значительно активнее дельта-штамма, который ранее был доминантным вариантом коронавируса, а также может заражать или повторно инфицировать вакцинированных или переболевших COVID-19.
Ранее ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что омикрон размножается в легких медленнее дельты и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. При этом руководитель исследования профессор Рави Гупта назвал новый штамм «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.