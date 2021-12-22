Песков назвал спокойной ситуацию с коронавирусом в России

По данным оперштаба на 22 декабря, за последние сутки коронавирус выявили у 25 264 жителей России. Показатель обновил минимум с 6 октября этого года. Пик заболеваемости COVID-19 в стране был зафиксирован 6 ноября — 41 335 новых случаев. За всю пандемию инфекцию выявили почти у 10,3 млн россиян, из которых 300 269 умерли в результате заболевания.