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Песков назвал спокойной ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России на данный момент спокойная, поэтому ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина можно провести очно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», — сказал он в интервью НТВ.

Очный формат мероприятия более удобен и для главы государства, и для представителей СМИ, пояснил Песков. Так, для посещения пресс-конференции журналисты должны будут три раза сдать ПЦР-тесты, надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. 

По данным оперштаба на 22 декабря, за последние сутки коронавирус выявили у 25 264 жителей России. Показатель обновил минимум с 6 октября этого года. Пик заболеваемости COVID-19 в стране был зафиксирован 6 ноября — 41 335 новых случаев. За всю пандемию инфекцию выявили почти у 10,3 млн россиян, из которых 300 269 умерли в результате заболевания. 

Сегодня директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в следующем году. Он отметил, что создание вакцин от COVID-19 внесло значительный вклад в борьбу с распространением инфекции.

Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 23 декабря. Мероприятие состоится в Манеже. Туда допустят 500 человек — в два раза меньше, чем обычно, рассказал Песков ранее. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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