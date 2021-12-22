Песков назвал спокойной ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России на данный момент спокойная, поэтому ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина можно провести очно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», — сказал он в интервью НТВ.
Очный формат мероприятия более удобен и для главы государства, и для представителей СМИ, пояснил Песков. Так, для посещения пресс-конференции журналисты должны будут три раза сдать ПЦР-тесты, надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.
По данным оперштаба на 22 декабря, за последние сутки коронавирус выявили у 25 264 жителей России. Показатель обновил минимум с 6 октября этого года. Пик заболеваемости COVID-19 в стране был зафиксирован 6 ноября — 41 335 новых случаев. За всю пандемию инфекцию выявили почти у 10,3 млн россиян, из которых 300 269 умерли в результате заболевания.
Сегодня директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в следующем году. Он отметил, что создание вакцин от COVID-19 внесло значительный вклад в борьбу с распространением инфекции.
Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 23 декабря. Мероприятие состоится в Манеже. Туда допустят 500 человек — в два раза меньше, чем обычно, рассказал Песков ранее.