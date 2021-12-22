Суд арестовал ректора КФУ Гафурова по делу о заказном убийстве

«22 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений […] Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста — отказано», — говорится в сообщении.