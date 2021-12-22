Суд арестовал ректора КФУ Гафурова по делу о заказном убийстве
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в заказном убийстве, сообщили в пресс-службе суда.
Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму), уточнили ранее в суде. Следствие считает Гафурова подстрекателем к убийству.
«22 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений […] Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста — отказано», — говорится в сообщении.
Гафурова задержали сегодня утром. Детали его уголовного дела неизвестны.
В апреле 1998 г. Гафуров стал мэром Елабуги. С 1995 по 2005 г. Гафуров был депутатом госсовета Татарстана, а в 2010 г. был назначен ректором Казанского федерального университета (КФУ). Гафуров закончил физический факультет в 1983 г., а в 2005 г. защитил докторскую диссертацию.