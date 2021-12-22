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Суд арестовал ректора КФУ Гафурова по делу о заказном убийстве

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в заказном убийстве, сообщили в пресс-службе суда. 

Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму), уточнили ранее в суде. Следствие считает Гафурова подстрекателем к убийству.

«22 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений […] Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста — отказано», — говорится в сообщении. 

Гафурова задержали сегодня утром. Детали его уголовного дела неизвестны.

В апреле 1998 г. Гафуров стал мэром Елабуги. С 1995 по 2005 г. Гафуров был депутатом госсовета Татарстана, а в 2010 г. был назначен ректором Казанского федерального университета (КФУ). Гафуров закончил физический факультет в 1983 г., а в 2005 г. защитил докторскую диссертацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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