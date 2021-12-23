В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

По словам руководителя региона Алексея Цыденова, на ТЭЦ в работе остались два котла из семи, срок восстановления работоспособности ТЭЦ пока не определен. «Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется, чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию», — сказал Цыденов в видеообращении к жителям.