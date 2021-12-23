В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
В Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня, сообщает правительство региона.
«В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введен режим ЧС республиканского уровня», — говорится в сообщении. В пресс-службе «ТГК-14» «Интерфаксу» сообщили, что в ночь на 23 декабря на станции произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6, 7, 8, 9 и турбогенераторов 6 и 7.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на ТЭЦ-1, в части районов Улан-Удэ сокращена подача тепла, отмечает «РИА Новости». В городе приостановили работу детских садов и школ. По данным «РИА Новости», в данный момент температура в городе составляет -29 градусов.
По словам руководителя региона Алексея Цыденова, на ТЭЦ в работе остались два котла из семи, срок восстановления работоспособности ТЭЦ пока не определен. «Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется, чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию», — сказал Цыденов в видеообращении к жителям.
Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что власти города готовы отселить людей при неблагоприятном развитии ситуации. В таком случае под отключение попадут около тысячи домов. «Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения», — уточнил он.