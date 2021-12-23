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В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

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В Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня, сообщает правительство региона.

«В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введен режим ЧС республиканского уровня», — говорится в сообщении. В пресс-службе «ТГК-14» «Интерфаксу» сообщили, что в ночь на 23 декабря на станции произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6, 7, 8, 9 и турбогенераторов 6 и 7.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на ТЭЦ-1, в части районов Улан-Удэ сокращена подача тепла, отмечает «РИА Новости». В городе приостановили работу детских садов и школ. По данным «РИА Новости», в данный момент температура в городе составляет -29 градусов.

По словам руководителя региона Алексея Цыденова, на ТЭЦ в работе остались два котла из семи, срок восстановления работоспособности ТЭЦ пока не определен. «Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется, чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию», — сказал Цыденов в видеообращении к жителям.

Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что власти города готовы отселить людей при неблагоприятном развитии ситуации. В таком случае под отключение попадут около тысячи домов. «Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения», — уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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