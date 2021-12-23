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Путин 23 декабря проведет большую пресс-конференцию

Ведомости

Президент России Владимир Путин 23 декабря проведет большую пресс-конференцию, сообщает пресс-служба Кремля. Она начнется в 12:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Мероприятие состоится в 17-й раз и пройдет в Манеже в Москве.

«Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме свободные вопросы главе государства <…> Количество мест будет ограничено, к сожалению, 500. Обычно у нас бывает свыше 1000-1100 и т. д.» — рассказывал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году пресс-конференция президента проходила 17 декабря в новом формате: ее совместили с прямой линией президента, которая была отменена из-за пандемии коронавируса.

Часть журналистов перед пресс-конференцией прошли карантин, поэтому смогли задавать вопросы Путину, сидя вместе с ним в Ново-Огареве. Остальные представители СМИ задавали вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Также в нескольких регионах были созданы специальные площадки для местных СМИ. Это была 16-я по счету большую пресс-конференция президента, которая длилась 4,5 часа. За это время ему было задано 68 вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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