Путин 23 декабря проведет большую пресс-конференцию

Часть журналистов перед пресс-конференцией прошли карантин, поэтому смогли задавать вопросы Путину, сидя вместе с ним в Ново-Огареве. Остальные представители СМИ задавали вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Также в нескольких регионах были созданы специальные площадки для местных СМИ. Это была 16-я по счету большую пресс-конференция президента, которая длилась 4,5 часа. За это время ему было задано 68 вопросов.