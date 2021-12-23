Путин 23 декабря проведет большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин 23 декабря проведет большую пресс-конференцию, сообщает пресс-служба Кремля. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Мероприятие состоится в 17-й раз и пройдет в Манеже в Москве.
«Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме свободные вопросы главе государства <…> Количество мест будет ограничено, к сожалению, 500. Обычно у нас бывает свыше 1000-1100 и т. д.» — рассказывал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В прошлом году пресс-конференция президента проходила 17 декабря в новом формате: ее совместили с прямой линией президента, которая была отменена из-за пандемии коронавируса.
Часть журналистов перед пресс-конференцией прошли карантин, поэтому смогли задавать вопросы Путину, сидя вместе с ним в Ново-Огареве. Остальные представители СМИ задавали вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Также в нескольких регионах были созданы специальные площадки для местных СМИ. Это была 16-я по счету большую пресс-конференция президента, которая длилась 4,5 часа. За это время ему было задано 68 вопросов.