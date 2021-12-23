В Роспотребнадзоре оценили сроки появления симптомов штамма омикрон

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм омикрон более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания. Тем не менее, болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением.